Главаря крупной ОПГ из Красноярска заочно арестовали и объявили в розыск

Ярослав Малиновский. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске заочно арестовали 34-летнего Ярослава Малиновского – организатора крупной ОПГ. Свою группировку из полусотни человек он создал в 2019 году – с тех пор «Малиновские» совершили ряд преступлений. Сейчас правоохранители задержали десять человек, девять из них были помещены под стражу. Сам главарь ОПГ скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказали в СК, «Малиновские» кошмарили красноярцев с 2019 по 2023 годы. На их счету, к примеру, хулиганское нападение на офис на улице Вокзальной, групповое разбойное нападение на бизнесмена, у которого бандиты отобрали миллион рублей, а также несколько поджогов автомобилей, совершенных для вымогательств, и другие преступления.

Ярослав Малиновский был единоличным главарем группировки: распоряжения подчиненным он отдавал через доверенных лиц, а те, в свою очередь, через мессенджеры сообщали подельникам об общем сборе и подготовке к очередному разбою.

Помимо задержания десяти участников ОПГ, в минувшую среду суд отправил под стражу 36-летнюю красноярку, которая работает заместителем генерального директора ООО «Крастехспец». Контроль за деятельностью компании, по данным прокуратуры, осуществлял сам Малиновский.

Под его руководством замглавы «Крастехспец» приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев, но когда организация выиграла тендер, ее работники повредили объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Ущерб составил 79 миллионов рублей.

Где скрывается сам Малиновский, неизвестно: на него завели уголовные дела об организации преступного сообщества и вымогательстве в особо крупном размере. Его объявили в межгосударственный розыск. Пока правоохранители продолжают громить преступную сеть Малиновского – силовики провели ряд обысков и конфисковали большое количество вещдоков, в том числе оружие.