В Красноярске мастер по ремонту квартир украл у заказчицы 100 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские передали в суд дело в отношении мастера-ремонтника, который выманил у заказчицы 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что красноярка 1987 года рождения решила сделать в квартире ремонт. По объявлению в интернете нашла специалиста и договорилась с ним о встрече. Мужчина приехал, сделал все необходимые замеры и просчитал стоимость заказа. Женщину все устроило, так что они заключили договор. Чтобы закупить необходимые материалы, мастер попросил внести предоплату – 100 тысяч рублей, что красноярка и сделала.

На этом сотрудничество завершилось. Мужчина начал придумывать различные отговорки, которые якобы мешали ему приступить к ремонту.

Женщина не выдержала и пошла в полицию. Нерадивого мастера задержали – им оказался ранее не судимый житель краевой столицы 1981 года рождения. В отделении он рассказал, что якобы потерял деньги, но в полицию об этом не сообщил и ремонт не сделал.

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы за мошенничество.