В Туруханском районе двое подростков «решили проучить» школьницу и связали ее изолентой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туруханском районе мама 12-летней школьницы обратилась в полицию после того, как ее дочь связали изолентой за гаражами двое подростков. В ведомстве начали проверку, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выяснилось, что причиной такого поступка стал конфликт между девочкой и подростком 2007 года рождения. Мальчик «решил проучить» школьницу и вместе с приятелем нашел ее возле подъезда одного из домов.

Сначала подростки начали оскорблять девочку, а затем схватили за руки и завели за гараж. Там старший из мальчиков связал ей ноги и руки изолентой (непонятно, случайно она оказалась у него под рукой или нет?), а затем попытался заклеить рот.

Неизвестно, чем бы закончился конфликт, если бы мимо не проезжала машина. Водитель заметил, что происходит что-то неладное, и остановил мальчишек.

Подростков доставили в полицию и опросили. Там старший из детей объяснил, что своими действиями хотел проучить «обидчицу».

Других преступлений за мальчиками не было замечено, на учете они не состоят. Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства того, что произошло и почему, а затем принять решение, что с подростками будет дальше.