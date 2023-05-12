В Красноярске женщина до смерти залечила опекаемого 4-летнего ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске женщина до смерти залечила опекаемого четырехлетнего ребенка, которого, к тому же, регулярно избивала. Как сообщили в СК, она не обращалась к врачу даже тогда, когда малышу становилось все хуже и хуже.

История, от которой бегут мурашки по коже, произошла еще в 2022 году. Женщина из Красноярска, по данным «Комсомолки», чиновница одного из краевых ведомств. Она взяла 13 октября 2020 года и 28 декабря 2021 под опеку двух малышей – 2-х и 6-ти лет (на момент назначения опекунства).

Сначала все шло хорошо, но потом женщину стали раздражать её неродные дети – она начала избивать их руками и металлической ложкой. Причины были разные: якобы плохое поведение, методы воспитания.

А в декабре 2022 года младшенький заболел. С 13 числа четырехлетний (на тот момент) ребенок начал жаловаться женщине на головную боль, боли в горле, слабость и плохое самочувствие. Но опекунша решила не обращаться к врачам, посчитав, что симптомы не особо то и серьезные. Справится сама.

16 декабря малыш умер. Судмедэксперты установили, что причиной гибели ребенка стал грипп.

Тут и начали вскрываться все подробности жизни «счастливой семьи». В СК были заведены уголовные дела по статьям: «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, соединенное с жестоким обращением», «истязание» и «причинение смерти по неосторожности». В январе 2023 года старшего ребенка изъяли и поместили в социальное учреждение. Расследование продолжается.