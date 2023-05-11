В Норильске площадь пожара на складах выросла до 4 тысяч квадратных метров

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Норильске площадь пожара на складах в районе Вальковского шоссе увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило еще в 16.06, тогда площадь огня составляла 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Тушить пожар мешают конструктивные особенности здания. На территории много снега, который расчищает тяжелая техника.

На месте работает 62 человека, 16 единиц техники. Охрану порядка и свободный проезд к складам обеспечивают полицейские. Они оцепили территорию и обращаются к жителям с просьбой не находиться вблизи складов.

Сотрудники Роспотребнадзора уже организовали мониторинг качества воздуха в ближайшей к складам жилой застройке.