В Хакасии впервые прооперировали малышку с «заячьей губой» и «волчьей пастью»

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Хакасия

В Республике Хакасия хирурги впервые провели операцию малышке, которая родилась сразу с двумя патологиями – расщелиной мягкого и твердого неба. В народе это называется «заячья губа» и «волчья пасть». Хирургическое вмешательство провели, когда ребенку было 10 месяцев, сообщает министерство здравоохранения региона.

О том, что девочка родится с особенностями, ее маме рассказали еще во время беременности, однако ее будущие сложности не испугали. Кстати, подобные патологии не редкость – в среднем с ней рождается один из 750 детей.

Сразу после рождения малышку осмотрел Руслан Меллин, заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской больницы имени Г. Я. Ремишевской. Операцию было решено провести, когда девочке исполнилось 10 месяцев.

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Хакасия

Сейчас ребенок уже находится дома и быстро восстанавливается после хирургического вмешательства.

- Для того, чтобы вылечить такую патологию, нужна целая команда специалистов. Это и стоматолог-ортодонт, и стоматолог-терапевт, челюстно-лицевой хирург и логопед. Сейчас мы наблюдаем не только детей с этой проблемой – недавно к нам обратился парень 29 лет с «заячьей губой», - рассказал Руслан Меллин.

Несмотря на то, что хэйлосхизис (так эта патология называется научно) в Хакасии встречается не редко, раньше операции приходилось проводить за пределами региона. Сейчас же в планах местных хирургов только в ближайшие 2 месяца еще 6 подобных вмешательств.