Красноярец сделал предложение своей девушке на концерте Анны Асти

Фото: скриншот видео из соцсети Юлии Логиновой

Необычное предложение руки и сердца сделал красноярец 7 мая. Выйти за него замуж он попросил свою девушку прямо во время концерта Анны Asti. Видео выложили Sibnovosti.ru.

Когда молодой человек по имени Евгений поднялся на сцену, его девушка была крайне удивлена – ведь ей он сказал, что будет на работе.

- Я должен объясниться за все это. Скажу честно, это не первая моя ложь. В пятницу 21 апреля я не собирал маме мебель – я ездил к твоим родителям просить твоей руки. Она сказали «да», и сейчас я хочу задать тебе один простой и в тоже время сложный вопрос, - речь Евгения со сцены сопровождалась аплодисментами и поддержкой всего зала.

После этого молодой человек встал на одно колено и спросил, согласна ли Светлана – так зовут его девушку – выйти за него замуж.

Предложение завершилось поцелуем и восторженными криками зрителей.