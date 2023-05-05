В Красноярск привезли картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Фото: Александр Паниотов/ Культура24

В Красноярск привезли знаменитые картины Василия Сурикова, которые ныне живущие земляки художника смогут увидеть в рамках выставки, посвященной его 175-летию. Полотна хранятся в фондах федеральных музеев – в Русском музее и Третьяковской галерее. Всего было отобрано двадцать картин, среди которых «Взятие снежного городка», «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова».

И впервые за 84 года стены Русского музея покинул, чтобы отправиться на родину автора, шедевр под названием «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Пару слов о нем. Писать картину Василий Суриков начал в 1891 и завершил в 1895 году. Сюжетом стал решающий бой на Чувашевом мысу между дружиной Ермака и воинами сибирского хана Кучума в 1582 году. Картину приобрел император Николай II, а в 1897 году передал его Русскому музею в Санкт-Петербурге.

Размеры холста составляют 2,85 на 5,99 метров. Понадобилась кропотливая работа, чтобы упаковать полотно, транспортировать через половину страны. И вот картина в Красноярске. На распаковке побывал врио губернатора края Михаил Котюков. Он сказал:

- Я хочу поблагодарить команду профессионалов, кто обеспечил эту возможность увидеть воочию шедевр нашего земляка. Картина с послевоенного времени находилась на постоянной экспозиции в стенах Русского музея. И начиная с сегодняшнего дня мы будем готовиться к тому, чтобы она была размещена в залах нашего музея и предстала во всей своей красе для красноярцев и гостей города.

Остается добавить, что выставка откроется для посетителей 11 мая в Музейном центре «Площадь мира» и будет работать два месяца. Организаторы проекта – Министерство культуры РФ совместно с Красноярским художественным музеем им. В.И.Сурикова и Музейным центром «Площадь мира».