Татьяна Мостыко Фото: соцсети

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства циничного убийства аниматоров на Кубани вблизи станицы Березанской Выселковского района. Тело 37-летнего Кирилла Чубко уже обнаружено. Поиски второй погибшей – 19-летней Татьяны Мостыко продолжаются. Рассказываем, что известно о пропавшей на Кубани аниматорше.

Татьяна Мостыко родилась в Красноярском крае, в поселке Мотыгино, что на севере региона. Окончив школу в родных края, девушка отправилась получать образование на юг страны – в город Усть-Лабинск. Она поступила в местный социально-экономический колледж, училась на педагогическом, иногда подрабатывая.

Лучшая подруга Татьяны Мария Л. рассказала о жизни девушки в Краснодарском крае и о последнем разговоре:

- В последнее время Таня работала в шоу звезд аниматором. Но мечтала стать педагогом. Она проходила практику в школе, ее взяли вместо женщины, ушедшей в декрет. Была учителем начальных классов, дети ее всегда были рады видеть, очень любили.

По словам Марии, в целом, Таня вела жизнь простой 19-летней девочки – встречалась с парнем, гуляла с подружками, вела активную деятельность в колледже. Летом же должна была приехать в Красноярский край, погостить у родителей.

Мария рассказывает, что никаких тревожных чувств в дни перед исчезновением Татьяны не было, но последний диалог девушке запомнился отчетливо:

- Не буду вдаваться в детали. За день до ее пропажи я скинула ей оценить мои стихи, как будет свободное время. Она сказала «ок», страшно осознавать, что она никогда их не прочтет.

Мария предоставила «КП-Красноярск» текст того самого стихотворения:

Когда-нибудь, 7 воскресенья

Прохладным вечером

Заснеженной зимы,

Быть может, ты решишь сказать:

- Прости...

Но нет, увы, спасти не сможешь,

Того, что, было раньше - не вернёшь,

Оледеневшее - уж не растопишь,

А потерявшее - не обретёшь.

Машину, на которой ехали аниматоры, сожгли. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Напомним, что аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали 28 апреля. Они ехали с заказа, но на разбитой трассе у их машины спустило колесо. После этого оба перестали выходить на связь. По подозрению в убийстве задержаны трое местных жителей 30 лет, 31 года и 45 лет. Расследование продолжается.

Задержанных сейчас допрашивают

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