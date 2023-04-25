Ведро клубники на двоих: как хобби объединило пару и разрослось до ягодного поля

Многие скептически относятся к идее выращивания клубники в Сибири. Это сколько же с ней нужно «нянчиться» в суровых условиях! То снег посреди весны, то засуха половину лета, то ранние заморозки осенью, да и сибирские морозы никто не отменял. Какой урожай удастся получить в итоге – непонятно! Может, проще купить южную ягоду?

Оказалось, что и своя, сибирская, у нас отлично растет! Главное, знать, с какой стороны к ней подойти. И для получения завидных урожаев необязательно быть агрономом и работать на клубничных грядках с утра до вечера. Это доказывает успешный пример пары из Саяногорска – Евгения Ямщикова и Светланы Герасименко. Клубника для них – это вкусное хобби и объединяющее дело.

Светлана Герасименко

Их профессии с садоводством никак не связаны. Светлана создает события: занимается организацией различных фестивалей и акций. А в свободное время шьет интерьерные куклы и помогает своему любимому мужчине с его увлечением – выращиванием и разведением клубники. Евгений тоже не агроном. Он металлург с высшим образованием. Работает на заводе, а выходные любит проводить на клубничном поле.

Светлана рассказала подробнее о сибирском опыте выращивания клубники.

Как появляются клубничные поля?

– Светлана, с чего началось ягодное увлечение?

– С малого. Было небольшое «поле» на участке Жени, на котором росли обычные для наших мест старые сорта – Фестивальная Ромашка, Торпеда и Первоклассница. Стали появляться новые, и возник интерес: а как южные сорта будут вести себя в наших условиях? Купили немного саженцев, стали ухаживать за ними и наблюдать: меняются ли сроки созревания, вкусовые качества и крупноплодность? Некоторые «гости с юга» вымерзли, но большая часть осталась. А дальше – азарт и новые эксперименты!

– И какие сорта прижились? Сколько всего их выращиваете?

– Более ста, и домашняя «коллекция» постоянно пополняется. В ней есть популярные ранние сорта: такие, как Дарселект и Брилла (на нашем опыте: клубника этого сорта поспела в прошлом году 5 июня). Из среднеспелых растет Квики, Азия, Сенсация, Сибилла, Сирия, Прими. Поздние сорта – Скала, Чамора Турисси, Талия, Великобритания и ремонтантные – Шарлотта, Капри, Ания, Приз и другие. Также оценили гипоаллергенные сорта: в их числе – белая клубника Бьянка и Белый Швед. Не перестаем «испытывать» новики: в этом году посадили Джуси, Глори Эль, Твист и другие.

– Как лучше размножать клубнику?

– Напомню, она размножается тремя способами: семенами, делением куста и усами. Мы используем размножение усами. Для реализации берется первая розеточка: при этом способе куст сохраняет материнские свойства. Для домашнего размножения можно оставлять до трех розеточек.

– Какие «премудрости» пришлось осваивать в процессе выращивания капризной ягоды?

– На самом деле она не капризная! Начать выращивать клубнику несложно: было бы желание! Есть три варианта начать: первый – смотришь информацию в интернете и пробуешь. Второй – находишь профессионала и берешь консультации. Третий – метод проб и ошибок. Сами мы любим экспериментировать. Например, пробовали делать грядки для клубники на еловых иголках, которые специально собирали в лесу, и на агроволокне. Время показало, что агроволокно гораздо эффективнее. Остановились на нем. На своих страничках в социальных сетях мы ведем группу «Клубника в Сибири», в которой делимся опытом и рассказываем о проверенных в наших условиях сортах.

Сибирь – очень даже клубничное место

– Есть ли свои особенности выращивания ягоды в Сибири, чтобы получать хорошие урожаи?

– Наш регион прекрасно подходит для выращивания клубники, но ей нужно немного больше внимания, чем на юге страны. Урожаи получаются вполне сопоставимые. Во-первых, тщательная подготовка почвы: больше органики (мы используем конский перегной), подготовка бугров (грядка), обязательно капельный полив (в прошлом году он нам сильно помог), агроткань (черная, плотностью 60). Затеняющая сетка при сильном зное, какой был прошлым летом, – незаменимое приспособление. У многих прошлым летом ягода выгорела, а у нас под сеткой она отлично себя чувствовала! «В зиму» укрываем клубнику белым агроволокном (плотностью 60). Весной обязательно обрабатываем от болезней и вредителей (медьсодержащие и инсектицидные препараты), а во время цветения и плодоношения – подкармливаем. Некоторые могут сказать, что Саяногорск – место с хорошим снежным покровом. Да, в городе есть такие места. Но участок с ягодой располагается «на семи ветрах», поэтому использование укрывного материала – необходимость.

Много ли места занимает ягодная «плантация»?

– Каковы масштабы хобби? Где вы выращиваете клубнику и сколько места она занимает?

– Хобби расширилось: сейчас сортовая ягода растет на огороде размером 12 соток, а еще появилась клубничная «плантация» на поле 1 га.

– Иметь еще и домашние «грядки» при таком количестве – перебор?

– У меня просто не хватает времени на «сад на подоконнике», хотя клубника прекрасно растет и дома в горшках! А Женя и его родители – Анатолий Николаевич и Людмила Иосифовна Ямщиковы - успевают и этим заниматься, и заботиться о клубничной плантации.

Полезные советы начинающим садоводам

– Что можно порекомендовать тем, кто только начинает выращивать клубнику?

– Новичкам советую посадить разные сорта: ранние, средние, поздние и ремонтантные. Впоследствии у вас останутся любимые: по вкусу, размеру, срокам созревания и по свойствам транспортабельности, хранения и переработки. Кстати, некоторые сорта (такие, как Анаис) можно выращивать на балконе или дома в обычных цветочных горшках. Если вы хотите получить тот сорт, который обещает продавец, выбирайте проверенных поставщиков. Не все знают, что высаживать саженцы лучше осенью – так заложено природой. Они приживаются лучше. Но у нас (не знаю, по какой причине) больший спрос на рассаду именно весной. При выборе рассады обращайте внимание, чтобы саженец был с очень развитой корневой системой, а его листья – без «пятнистости» и плесени. По возможности, сделайте анализ почвы и воды на участке перед тем, как выращивать клубнику. Бывает, что люди поливают огород из скважины, но у них все плохо растет. Часто проблема оказывается в воде.

На десерт: клубничный торт своими руками

- А что вы делаете с урожаем клубники?

- В основном замораживаем и потом «витаминизируемся» ягодой. Излишки продаем. А из свежесобранной клубники я готовлю смузи и делаю выпечку для всей семьи.

- Поделитесь любимым рецептом.

- Я часто пользуюсь «быстрым» рецептом. Несмотря на его простоту, клубничный торт получается – пальчики оближешь! Покупаю обычное слоеное тесто в магазине, размораживаю, немного раскатываю. Если нравится круглая форма, можно вырезать круг. Выпекаю и остужаю основу. Сливки для взбивания (33%) взбиваю с сахарной пудрой (сладкоежки могут насыпать пудры побольше) и постепенно добавляю сыр маскарпоне (можно обычный творожный сыр). Коржи смазываю кремом, перекладывая свежей клубникой (если ягоды очень крупные, их можно порезать пополам). Сверху украшаю клубникой и шоколадом. Уверена, что этот десерт никого не оставит равнодушным!

Фото из личного архива Светланы Герасименко