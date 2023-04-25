Объемы растут - край богатеет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Увеличение объемов - в приоритете

В прошлом году краевые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности значительно увеличили объемы производства.

- Увеличение индекса производства пищевых продуктов и объемов переработанной сельскохозяйственной продукции очень важно, - отмечает Екатерина Рябухина, начальник отдела развития пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности. – Объемы ежегодно должны увеличиваться не менее чем на 3%. Приоритетное для нас направление - формирование устойчивого внутреннего рынка сбыта. Это происходит за счет увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также благодаря созданию условий для развития перерабатывающих мощностей.

В 2022 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края получили господдержку в размере более 175 млн рублей. Деньги выделялись на компенсацию затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, возмещением части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, а также на производство и реализацию муки, крупы и макаронных изделий.

Государство помогает производителям региональных продуктов

На 2023 год для развития производства и переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки. В частности, действует новый грант «Региональный продукт», который позволит обеспечить финансовые затраты на реализацию проекта по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов, а также заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Получателями гранта могут стать индивидуальные предприниматели - сельскохозяйственные товаропроизводители и крестьянские хозяйства. Максимальный размер данного гранта составляет 35 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К тому же предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по строительству, модернизации или реконструкции объектов, производству пищевой продукции, заготовке и переработке дикоросов, оказанию услуг по хранению, складированию, подработке и реализации зерновых и масличных культур, на приобретение, в том числе по договорам лизинга, новых машин и оборудования.

Кроме того, возвращают средства, использованные при выплате процентов по кредитам на приобретение российского сырья для первичной и промышленной переработки. Сейчас министерство прорабатывает вопрос оказания новой меры государственной поддержки, направленной на продвижение готовой молочной продукции с длительными сроками хранения на внешние рынки за пределы Красноярского края.

Кстати

В крае 523 предприятия и 686 индивидуальных предпринимателей в пищевой и перерабатывающей промышленности. В данной отрасли региона работают 11 тысяч человек.

Цифры

В Сибирском федеральном округе на долю предприятий Красноярского края пришлось:

- 22% рыбы переработанной,

- 19,5% молока,

- 15% хлебобулочных изделий,

- 15% кондитерских изделий,

- 12% масла сливочного,

- 11,5% плодоовощных консервов,

- 10,5% муки из зерновых культур,

- 7% мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы.