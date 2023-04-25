Объемы растут - край богатеет

Фото: Мария ЛЕНЦ
Увеличение объемов - в приоритете
В прошлом году краевые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности значительно увеличили объемы производства.
- Увеличение индекса производства пищевых продуктов и объемов переработанной сельскохозяйственной продукции очень важно, - отмечает Екатерина Рябухина, начальник отдела развития пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности. – Объемы ежегодно должны увеличиваться не менее чем на 3%. Приоритетное для нас направление - формирование устойчивого внутреннего рынка сбыта. Это происходит за счет увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также благодаря созданию условий для развития перерабатывающих мощностей.
В 2022 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края получили господдержку в размере более 175 млн рублей. Деньги выделялись на компенсацию затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, возмещением части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, а также на производство и реализацию муки, крупы и макаронных изделий.
Государство помогает производителям региональных продуктов
На 2023 год для развития производства и переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки. В частности, действует новый грант «Региональный продукт», который позволит обеспечить финансовые затраты на реализацию проекта по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов, а также заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Получателями гранта могут стать индивидуальные предприниматели - сельскохозяйственные товаропроизводители и крестьянские хозяйства. Максимальный размер данного гранта составляет 35 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат.
Фото: Мария ЛЕНЦ
К тому же предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по строительству, модернизации или реконструкции объектов, производству пищевой продукции, заготовке и переработке дикоросов, оказанию услуг по хранению, складированию, подработке и реализации зерновых и масличных культур, на приобретение, в том числе по договорам лизинга, новых машин и оборудования.
Кроме того, возвращают средства, использованные при выплате процентов по кредитам на приобретение российского сырья для первичной и промышленной переработки. Сейчас министерство прорабатывает вопрос оказания новой меры государственной поддержки, направленной на продвижение готовой молочной продукции с длительными сроками хранения на внешние рынки за пределы Красноярского края.
Кстати
В крае 523 предприятия и 686 индивидуальных предпринимателей в пищевой и перерабатывающей промышленности. В данной отрасли региона работают 11 тысяч человек.
Цифры
В Сибирском федеральном округе на долю предприятий Красноярского края пришлось:
- 22% рыбы переработанной,
- 19,5% молока,
- 15% хлебобулочных изделий,
- 15% кондитерских изделий,
- 12% масла сливочного,
- 11,5% плодоовощных консервов,
- 10,5% муки из зерновых культур,
- 7% мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы.