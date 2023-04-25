Дикоросы поддержат село

Фото: минсельхоз края

Инструмент для развития экономики

Перспективы развития отрасли и меры госпомощи данного направления обсудили федеральные и краевые эксперты в марте на Красноярском экономическом форуме. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель отметила, что включение темы дикоросов в программу КЭФ подтверждает значимость отрасли для экономики и социальной сферы. Биологический запас даров леса составляет более 13 млн тонн. Из них более 7-8 млн тонн можно заготавливать без ущерба для природы. Большая часть – экологически чистое сырье, что дает России конкурентное преимущество на мировом рынке здорового питания. В сезон дикоросы заготавливает 21% сельского населения, для многих – это основной источник заработка.

Повысить качество жизни

- Это один из ключевых приоритетов, который мы реализуем по поручению губернатора, - подчеркнула заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Ирина Панина. - В крае действуют федеральные и инициативные меры госпомощи, тем или иным образом стимулирующие развитие заготовительной деятельности, по девяти направлениям.

Из регионального бюджета выделяются средства на строительство заготпунктов и приобретение технологического оборудования. В 2021 году в четырех южных районах края введены в эксплуатацию стационарные заготовительные пункты. Благодаря этому создано более тысячи постоянных и сезонных рабочих мест, заготовлено и переработано около 360 тонн ягод, грибов, орехов, трав, а доход сборщиков составил более 25 млн рублей. Продукция из даров леса поставляется в магазины собственной сети «Земляки», региональные торговые сети и другие регионы страны. В планах – дооснащение заготпунктов для производства продукции по новым рецептурам, разработанным совместно с Красноярским аграрным университетом, а также строительство крупного логистического центра для хранения товара.

Господдержка должна стать эффективной

Среди мер поддержки отрасли дикоросов – субсидии на закупку продовольственной продукции, в том числе лесной, у небольших хозяйств, фермеров, сборщиков дикорастущего сырья, сельхозкооперативов для дальнейших переработки и сбыта, а также различные гранты на развитие. На помощь государства могут рассчитывать и малые хозяйства, и крупные сельхозпроизводители края.

За три года на субсидирование сбора и переработки лесных даров было выделено 160 млн рублей. Объем субсидий в 2020-2022 годах составил 160 млн рублей. По данным Лесного плана края в среднем в регионе ежегодного заготавливается и перерабатывается около 1,7 тыс. тонн дикоросов, т.е. сырьевая функция лесов используется на 0,01% от допустимого объема заготовок.

КОНКРЕТНО

В крае зарегистрировано 28 организаций и 30 ИП, основным видом деятельности которых является сбор и переработка дикоросов.