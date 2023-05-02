Красноярцам пообещали теплый май Фото: ИВАНОВА Диана

2 мая пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды и рискам ЧС в регионе. Прогноз погоды в Красноярске на май 2023 года составил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Каким в Красноярске был апрель 2023 года

По осадкам было в пределах нормы по всему краю, кроме Туруханского района и части Эвенкии, где наблюдался дефицит. Что касается температуры, то апрель выдался на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

В целом в Красноярске средняя температура апреля составила -0,3 градуса, при норме +3,4 градуса. По осадкам – 27,5 при норме 29 мм. Последний раз такой холодный апрель был в 2006 году, тогда синоптики зафиксировали среднемесячную температуру -2,7 градусов.

Для сравнения в 2022 году температура апреля составила +5,5 градусов, а в 2021 году – +2,7 градусов. Рекорд держит 2020 год, тогда в апреле была зафиксирована средняя температура +9,4 градуса.

Какая погода будет в Красноярске в мае 2023 года

Среднемесячные температуры и уровень осадков ожидаются около нормы. С третьего числа идет тенденция на потепление. Так, 3-го мая днем будет около +9-11 градусов, ветер то западный, то северный, возможны небольшие осадки. 4-го мая ожидается без осадков, температура около +10-12 градусов. Ночью в эти дни будут слабоминусовые температуры.

Далее будет совсем тепло. От +12 градусов днем 5 мая до +25 градусов 9 мая. Небольшие осадки ожидаются 5-6 мая, 7-9 обойдется без дождей. Ветер западного направления около 5-10 метров в секунду.

В дальнейшем температуры будут колебаться в пределах +15-20 днем и +5-10 ночью. Иногда будет холодать ниже нормы. В отдельные дни возможны скачки температур.