В Туве открылся самый большой буддийский храм России. Фото: страница Владислава Ховалыга

Свершилось: в Туве открылся самый большой буддийский храм-монастырь на территории России. Торжественное событие транслировалось в социальных сетях, на уличных мониторах, чтобы как можно большее количество верующих республики смогли увидеть его. Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века, когда советская власть закрыла последнюю обитель.

Идея строительства монастыря родилась более 30 лет назад. Сам Далай-лама XIV во время своего единственного визита в республику в 1992 году освятил место и дал ему название «Тубтен Шедруб Линг» (Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни). Однако начать строительства удалось только в 2014 году – благодаря активной поддержке министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу, уроженца Тувы. А курировал вопросы строительства Культурный фонд имени Кужугета Шойгу. На церемонии открытия монастыря присутствовали члены семьи.

На переднем плане глава Тувы Владислав Ховалыг и Ксения Шойгу. Фото: страница Владислава Ховалыга

- Я бы хотела поблагодарить моего отца. Без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь храма, наверное, не было бы. Построить на родине буддийский монастырь было моей мечтой. И, наконец-то, она реализовалась. Для нас это огромная радость и очень счастливый день. Таких монастырей на территории России несколько, «Тубтен Шедруб Линг» является самым большим. Я уверена, что прочные связи будут установлены между всеми точками буддизма в нашей стране, - сказала на открытии представитель Фонда Ксения Шойгу.

- От всего сердца приношу благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшнее событие. Благодарен всем, кто внес большие и малые пожертвования, вложил свой труд в возведение храма - строителей, талантливых мастеров и художников, волонтеров, - отметил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Торжественная служба. Фото: страница Владислава Ховалыга

Добавим, что поздравительное сообщение в адрес участников открытия и всех жителей республики направил и Президент РФ Владимир Путин. Вот строчки из его телеграммы:

«Реализация столь значимой, исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины нашей страны, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей этой древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодёжи, к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию».

В дар монастырю гости преподнесли подарки. Так, от имени семьи Шойгу Ксения Сергеевна подарила реликвию в виде головы Будды, приобретенной в середине 1970-х годов в Тере-Хольском районе. Среди шести установленных внутри статуй есть подарок и Далай-ламы XIV – это статуя Будды Шакьямуни. Во время открытия в нее вложили самую ценную реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. В числе подарков лидер тибетского буддизма назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу. Статую высотой в метр выполнили из меди с позолотой мастера в Непале, после чего доставили в монастырь и закрыли от посторонних глаз. По установленному требованию, на нее могут смотреть только монахи, поэтому в молитвенном зале статуя скрыта специальным полотном.

Статуя Будды. Фото: страница Владислава Ховалыга

После красочной церемонии открытия, которая прошла у стен обители с участием почетных гостей и артистов, монахи произнесли специальные молитвы - совершили освящение монастыря. После всех приготовлений гости смогли увидеть монастырь изнутри. Монастырь уже открыт для прихожан, молебны до конца майских праздников здесь будут проходить три раза в день.