Троих мужчин, спасших провалившегося под лед мальчика в Канске, поблагодарили сотрудники полиции

Фото: МВД

Троих мужчин, спасших 8-летнего мальчика, провалившегося под лед в Канске, поблагодарили сотрудники полиции. Как сообщают в МВД, сейчас готовятся документы на поощрение денежной премией.

Трое пенсионеров - Александр Кривенко с приятелями Аркадием Евдокимовым и Федором Севастьяновым - рыбачили с берега реки. В какой-то момент Александр заметил, что в 30 метрах от них бродит мальчик по льду. Он крикнул ему, но тот не среагировал. В следующий момент ребенок ушел под разломившийся лед.

Все трое сразу бросились на помощь. Ребенку крупно повезло, он нахлебался воды, но остался жив. Мужчины, схватив лежавшие на берегу доски, выстроили «мостик спасения». Таким образом добрались до барахтающегося в полынье мальчишки.

Пенсионеры вызвали скорую и сообщили о случившемся в полицию, а в это время родители мальчика также обратились в МВД с просьбой о помощи в розыске парнишки.

Оказалось, что школьник был с родителями на даче. В один момент мальчик вышел погулять за пределы двора и пропал. Семья сразу же забила тревогу.

В торжественной обстановке от имени руководства и личного состава стражей порядка Александру Кривенко, Аркадию Евдокимову и Федору Севастьянову вручили благодарности, организовали экскурсию в музей ОВД.