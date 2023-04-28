Концерты в мае в Красноярске 2023: Анна Асти, Джони и Ария

Анна Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание концертов и гастролей на май в Красноярске 2023. Впереди летнее гастрольное затишье. Но пока выбор есть! Не пропустите!

Anna Asti 16+3

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

7 мая, 19.00

Билеты 4500-6500 рублей.

Jony 16+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

13 мая, 19.00

Билеты 1600-3600 рублей.

Группа «Ария» 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

13 мая, 19.00

Билеты 1500-6000 рублей.

Этническое фьюжн-шоу группы «Otyken» 12+

Baker Street

Ул. Дмитрия Мартынова, 12

14 мая, 20.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Группа Otto Dix 16+

Сорока

Ул.Историческая, 111 строение 3

15 мая, 20.00

Билеты от 1000 рублей.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова 6+

Большой концертный зал

пр. Мира, 2Б

16 мая, 18.30

Билеты 600-2000 рублей.

Оркестр Cagmo. Heroes Of Might & Magic

Большой концертный зал

пр. Мира, 2Б

17 мая, 19.00

Билеты 1300-3500 рублей.

Концерт Ансамбля ВДВ России "Голубые береты" "Песни настоящих мужчин" 6+

ДК комбайностроителей

ул. Бограда, 134

17 мая, 19.00

Билеты 1000-2000 рублей.

Фёдор Морозов, орган (г.Москва) 6+

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

17 и 18 мая, 19.00

Билеты 300—600 рублей.

Группа Lumen 16+

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

18 мая, 19.00

Билеты 1830-2700 рублей.

Квартет саксофонистов «Sax Time» 12

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

20 мая, 17.00

Билеты 500-1000 рублей.

Илья Авербух: Шоу на льду «Ледниковый период. Снова вместе» 6+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

22 мая, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Довлатов. Пять углов 16+

Антон Шварц, Алена Ананьева/ Анна Нагиева (скрипка)

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

23 мая, 19.00

Билеты 1200-2500 рублей.

«Фальшивая нота» 16+

В главных ролях Игорь Ливанов, Владимир Стеклов

ДК комбайностроителей

ул. Бограда, 134

24 мая, 19.00

Билеты 1800-5100 рублей.

Шоу «Импровизация» 18+

Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

25 мая, 19.00

Билеты 2500-5500 рублей.

Stand Up: Иван Половинкин 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

25 мая, 20.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Актеры МХТ им.А.П.Чехова и Ансамбль "Солисты Москвы" 6+

Наталья Швец, Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Михаил Пореченков

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

26 мая, 19.00

Билеты 500—1500 рублей.

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Ансамбль "Солисты Москвы". Красноярский камерный хор 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 мая, 19.00

Билеты 300—1000 рублей.

Неоклассика. Лучшее SIMPLE MUSIC ENSEMBLE Ханс Циммер / Макс Рихтер 12+

Большой концертный зал

пр. Мира, 2Б

30 мая, 19.00

Билеты 900-2500 рублей.

Сергей Орлов 18+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

31 мая, 19.00

1 июня, 19.00

Билеты 1900-4500 рублей.

Куда еще пойти

Гуманитарный лекторий: XVIII сезон 18+

19 новых лекций по истории и психологии предлагаются слушателям в 18-м весеннем сезоне лектория, который стартовал 20 февраля и закончится 7 июня.

Все лекции начинаются в уже привычное время – 18.30 и длятся от одного до полутора часов. В конце любой лекции слушатели имеют возможность пообщаться с лектором.

Ближайшие лекции

2 мая

«”Я не советую тому, кто не научился подвергаться лишениям, путешествовать вокруг света”: к 220-летию экспедиции И.Ф. Крузенштерна». Лектор: Хоменко Денис Юрьевич к.и.н., Красноярский медицинский техникум, ст. преподаватель ЦДВП КГПУ им. В.П. Астафьева

3 мая

«История про меня». Лектор: Шукшина Юлия Александровна, клинический психолог, специалист Школы прикладной психологии и группанализа.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход свободный.

Фестивали

Стальной рассвет 0+

Фестиваль артистического фехтования продлится три дня: 29-30 апреля – программа для участников, а 1 мая приглашают всех желающих.

Для зрителей готовят турнир по арт-фехтованию и концертную программу.

За 14 лет существования проект из небольшого городского преобразовался в крупнейший за Уралом фестиваль по артистическому фехтованию.

МТБЦ "Пилот"

Ул. Аэровокзальная, 10

1 мая, 13.00

Вход свободный.

Концерты

Вокальный ансамбль «Голоса Енисея» 0+

Недавно творческий коллектив ГУ МВД России по Красноярскому краю вернулся из Херсонской области, где провел для полицейских и местных жителей замечательный концерт.

Теперь ребята отправляются в концертный тур «ZOV сердца. В поддержку участников СВО» по краю.

На концерте ансамбль «Голоса Енисея» исполнит песни о Родине, любви к России, героических подвигах и мужестве наших солдат во все времена.

Расписание концертов

26 апреля в 18.00 г. Канск, ГДК, ул. Ленина, д. 10

27 апреля в 18.00 г. Бородино, ДК «Угольщик», ул. Октябрьская, д. 56 «А»

28 апреля в 15.00 г. Заозерный, ГДК, ул. 40 лет Октября, д. 38

28 апреля в 19.00 г. Уяр, Уярский ДК, ул. Ленина, д. 83

Вход свободный.

Акция

«Диктант Победы»

По всей стране и в 45 странах мира откроется более 22 тысяч площадок, площадки в Красноярском крае можно найти на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. там же все желающие е смогут проверить свои знания онлайн.

Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут. В этом году в диктант войдут вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами станут победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

27 апреля, 16.00

Участие бесплатное.

Память

«День рождения рядового Астафьева» 0+

На малой родине Астафьева будут отмечать 99-летие со дня рождения Виктора Астафьева.

В программе дня: концерт с участием солистов Красноярского государственного театра оперы и балета имени Хворостовского, литературно-музыкальная встреча «Виктор Астафьев: музыка жизни». На празднике будут работать интерактивные и игровые площадки, выставки, фотозоны. Будет работать интерактивно-досуговая зона, где можно будет увидеть «Вагон памяти», побывать на «Солдатском привале», посетить «Блиндаж», научиться писать солдатские письма, принять участие в конкурсе и викторинах по произведениям писателя, научиться делать «Победную гвоздику», «Звезду Победы» и обереговую куклу, поиграть в активные игры.

Напомним, в марте Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения российского писателя Виктора Астафьева. В этом году в селе Овсянка началось строительство Национального центра Виктора Астафьева. Новый центр станет ключевым объектом всего мемориального комплекса В.П. Астафьева. В трехэтажном здании общей площадью 2 519 кв. м. разместятся конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс, детский центр, сувенирный магазин и буфет.

Мемориальный комплекс имени Виктора Астафьева

Овсянка

1 мая, 12.00

Вход свободный.

Экскурсия «Окопная правда В.П. Астафьева» 12+

Экскурсия-рассказ о Великой Отечественной войне глазами писателя – такой, какой ее видел Астафьев.

Гостей ждет рассказ о жизни писателя и его военной прозе, об ужасах войны и боли, о подвиге и жертвенности, о надежде и утешении, о памяти и гуманизме.

В его основу положены биография Виктора Петровича и его литературное наследие: произведения «Сибиряк», «Где-то гремит война», «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты» и др.

Экскурсанты увидят уникальные экспонаты и мемориальные предметы: личные вещи солдат, оружие времен войны, медицинские инструменты, рукописи и книги В.П. Астафьева, в том числе переведенные на иностранные языки.

Обязательна предварительная запись по тел. 227-48-30, 227-62-02.

Литературный музей

ул. Ленина, 66

27 апреля, 16.00

2, 4, 9, 11, 18 мая, 16.00

Билеты 170-220 рублей.

Кино

Документальное кино Красноярья

Это премьерные показы лучших документальных лент режиссеров нашего края.

26 апреля, 19.00

«Лучшие места не в партере» 12+

Фильм расскажет о феномене хорового пения. Зритель вместе с артистами пройдет путь от разбора произведения до концертного исполнения и параллельно узнает историю хорового движения Красноярска. Главный герой фильма - Красноярский камерный хор под управлением Екатерины Баулиной.

27 апреля, 19.00

«Три музея на берегу» 12+

Картина отправит в путешествие по музеям, в которых хранится история образования Енисейской губернии. Музей мастеровой культуры, музей уклада и музей духовной истории — это три ипостаси культуры нашего края.

28 апреля, 19.00

«Енисейский марафон» 12+

Два друга отправляются в самое сложное и отчаянное путешествие в своей жизни. 1000 километров, 3 региона Сибири, 2 скейтборда, проливные дожди и жара. Цель фильма — исследовать, откуда в человеке жажда приключений.

29 апреля, 16.00

«Астраханцев. Портрет эпохи» 12+

Фильм — картина жизни известного красноярского писателя Александра Астраханцева.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.

"С днем рождения, Михаил Семёнович!" Ансамбль танца Сибири имени М.С.Годенко 6+

1 мая 2023 года исполняется 104 года со дня рождения Михаила Годенко. Созданный им Красноярский ансамбль танца Сибири своей уникальностью и мастерством покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Ансамбль танца Сибири ежегодно посвящает свои концерты дню рождения Михаила Семеновича, близкого и родного человека, художника. В программе номера из золотого фонда Михаила Годенко и новые постановки.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 апреля, 19.00

30 апреля, 18.00

1 мая, 18.00

Билеты 200—1100 рублей.