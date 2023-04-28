Земледельцы Красноярского края выходят в поля Фото: Мария ЛЕНЦ

В нынешнем году в Красноярском крае сельхозпредприятия всех форм собственности планируют засеять 1 миллион 539 тысяч гектаров. Это на 12 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя. Зерновыми и зернобобовыми культурами будет занята традиционно самая большая площадь – 964 тысяч гектаров. Под рапс отведено 252 тысяч, картофель займет 31 тысячу и остальные овощи – на площади 5,3 тысяч гектаров.

Была проведена большая подготовка. Во-первых, техника. На сегодняшний день машинно-тракторный парк готов к посевной на 92%. В поля выйдут около 13 тысяч единиц тракторов, посевных комплексов, плугов, сеялок и так далее. Отметим, что с начала года уже было закуплено полторы сотни новых сельхозмашин и оборудования и в планах на год приобрести еще больше сотни комбайнов, более 560 тракторов

- По наличию запчастей к российским, белорусским и китайским машинам вопросов нет. Детали к европейской технике с прошлого года поставляются по «параллельному импорту». В Березовском районе налажено производство аналоговых запчастей к отечественной и зарубежной технике. Сегодня предприятие может предложить аграриям 600 видов деталей и сложных ремонтных узлов к сельхозмашинам, - рассказал министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Важно отметить, что цены на дизтопливо практически не изменялись и остаются на уровне прошлого года. Это напрямую положительно отражается на расходах хозяйств и себестоимости сельхозпродукции.

Во-вторых, посадочный материал. Семенами зерновых и зернобобовых культур земледельцы обеспечены полностью. Все они обработаны и готовы к посеву. В третьих, минеральные удобрения – хозяйства уже завезли 65 тысяч тонн, это 82 % от запланированных.

Только вот погода нынче не радует. Если сравнивать с прошлым годом, тогда темпы полевых работ были значительно выше, а нынешний апрель выдался снежным, холодным. Ориентируясь на состояние полей и данные Гидрометцентра, ожидаемый массовый старт – не раньше 5 – 8 мая. Тем не менее, в тех районах, где это уже возможно, аграрии уже выходят на поля. Например, два предприятия в Новосёловском и Краснотуранском районах начали сеять пшеницу и овёс. А в Минусинском и Новосёловском районах приступили к весенней вспашке.