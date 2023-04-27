В Красноярске за счет федерального бюджета капитально отремонтируют пять школ. Фото: администрация города

В Красноярске по федеральной программе «Развитие образования» капитально отремонтируют еще пять школ – окончание работ запланировано на 2024 – 2025 годы. Обозначим: это образовательные учреждения №53 на улице Волжской, №45 на Судостроительной, №42 на Кольцевой, №82 на Киренского и лицей №2 на Урицкого.

Цена вопроса составит 747,4 миллиона рублей, из них уже выделено 302,8 миллиона рублей. На эти средства в школах выполнят необходимый ремонт кровли, фасада, стен, потолков и пола. Также полностью заменят инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляционные системы и так далее.

По словам замруководителя главного управления образования города Андрея Сигиды, в каждую школу приобретут новое оборудование для пищеблоков, кабинетов физики, химии и технологии, приобретут наглядные материалы. А это дополнительные средства – их выделит городской бюджет в размере более 30 миллионов на каждую школу. В настоящее время решается, куда временно перераспределят учеников на период ремонта. Родителям все объяснят, ответят на все их вопросы.

В заключение нужно сказать, что в этом году после капремонта откроются школы №5 на Краснодарской, №108 на Тельмана и №27 на Конституции СССР.