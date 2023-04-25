В Красноярске парень домогался в лифте до 16-летней девушки из-за глубокого выреза

Скриншот из видео ЧП Красноярск

25 апреля в Красноярске на улице Лесников парень домогался до 16-летней девушки в лифте многоэтажки. Следователи начали проверку.

На кадрах видно, как парень зашел в лифт, он уже нажал на кнопку, но в последний моментк двери с обратной стороны подошла девушка. Красноярец любезно придержал дверь, чтобы та смогла зайти.

В лифте парень обратил внимание на вырез девушки, начал ее трогать за грудь. Ошарашенная школьница попыталась прикрыться и забилась в угол, в это время извращенец что-то ей говорил.

Жителем Красноярска заинтересовались следователи. Оказалось, что ему 18 лет, девушка на 2 года младше. В его отношении следователями проводится проверка.

Красноярцы в соцсетях в комментариях к видео в своем мнении разделились. Большая часть встала на сторону девушки, осудив домогательства. Но есть и такие, кто написал, что школьница «сама виновата, так как ходит перед мужчинами с глубоким вырезом»...