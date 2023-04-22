Врио главы Красноярского края Котюков отреагировал на массовые обращения в свой телеграм-канал

Фото: правительство Красноярского края

Первую субботу в новой должности временно исполняющего обязанности губернатора края Михаил Котюков проводит на работе. Сейчас у него проходят рабочие встречи с членами правительства края, на которых они обсуждают насущные вопросы развития края и приоритеты по отдельным отраслям.

В перерыве врио главы обратился к подписчикам своего телеграм-канала. Несмотря на то, что он был создан 21 апреля, сейчас на него подписано уже больше 21 тысячи человек.

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня первая рабочая суббота. Хочу сказать спасибо за интерес к моему телеграм-каналу. Вы прислали уже больше тысячи разных сообщений и предложений. Сейчас их обобщают, и они станут основой работы краевого правительства на ближайшие недели и месяцы, - рассказал Михаил Котюков.

Напомним, основными задачами, на которые просили обратить внимание жители края - это экология, дороги и газификация.

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Новость о назначении Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края появилась 20 апреля, а уже 21 числа исполняющий обязанности главы региона завел телеграм-канал (подробнее).