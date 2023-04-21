В Норильске двухлетняя девочка проглотила магниты и погибла спустя месяц, проведенный в больнице

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В Норильске следователи проверяют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Малышка проглотила магниты и попала на операционный стол: несмотря на оказанную ей врачебную помощь, через месяц ребенок скончался.

ЧП произошло в ночь с 12 на 13 марта: родители ребенка заметили, что девочке стало плохо, и вызвали врачей. Медики увезли ее в городскую больницу Норильска и отправили на обследование. УЗИ показало, что в животе у ребенка находятся четыре магнита, которые та при невыясненных обстоятельствах проглотила.

На следующий день, 14 марта, ребенку провели операцию. Магниты были извлечены, однако девочке стало только хуже. Еще через несколько дней, 18 марта, ее состояние ухудшилось настолько, что малышку вертолетом санитарной авиации отправили из Норильска в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Еще почти месяц врачи бились за здоровье девочки, однако спасти ее так и не смогли. Ребенок скончался 14 апреля.

Делом заинтересовались в следственном комитете: правоохранители выясняют, как получилось, что после операции красноярские врачи не смогли обеспечить ребенку должное восстановление. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности из-за плохого исполнения медиками своих обязательств и уже изъяли необходимую документацию и карту вызова скорой помощи. Также следствие назначило судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти девочки.