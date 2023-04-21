«Подставляй бороду, Ильич»: в Красноярске помыли один из самых высоких памятников Ленину в России

«Подставляй бороду, Ильич»: в Красноярске традиционно помыли памятник Ленину Фото: ИВАНОВА Диана

Рабочие немного припозднились. А когда приехали, не сразу сообразили, а как же подобраться к памятнику?! Стоит такая глыба, возвышается на 15 метров, а перед ней – ограждение с красноречивым баннером: «Здесь будет метро».

Но когда это останавливало тех, кто идет к своей цели?! Даже прохладная погода и снег с утра не помещали бы: традиция – есть традиция! Перед днем рождения вождя мирового пролетариата положено привести в порядок – так было всегда. Автовышка и автоцистерна нашли лазейку и подъехали с тыла, прямо вплотную к памятнику.

Ильчика метростроители решили не трогать Фото: ИВАНОВА Диана

Рабочие моют монумент водой с пеной, щетками счищают накопившуюся за год пыль и грязь. Вода – непременно теплая, а моющее средство специальное, щадящее, которое не нанесет урона металлу. Обычно на это уходит 5-6 кубометров воды. Ильич преображается – из серого временно становится антрацитово-черным – блестит под солнцем. Ну, а когда влага испаряется, монумент кажется таким новым, словно вот-вот приехал из мастерской скульптора.

Из-за забора подобраться к памятнику получилось не сразу Фото: ИВАНОВА Диана

Памятник Владимиру Ленину установили 18 апреля 1970-го года, в честь его столетнего юбилея. Его автор – известный ленинградский скульптор Вениамин Пинчук. Сегодня он является объектом культурного наследия регионального значения. Можно как угодно относиться к идеологии Ленина, но сам монумент для красноярцев имеет особое значение. В нашем городе он останавливался весной 1897 года, когда направлялся в ссылку в Шушенское. Еще один памятник, связанный с этим событием, который бережно охраняется – это теплоход «Св. Николай».

Вот так, щеткой, тщательно Фото: ИВАНОВА Диана

Остается добавить, что в целом в Красноярске весной отмывают больше 80 скульптур, в их числе памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой, командору Резанову и писателю Астафьеву. В комплекс работ по содержанию городских скульптур также входят обследование, мелкий ремонт, приведение в порядок табличек, облицовки и надписей, уход за прилегающей территорией.