Старший лейтенант из Красноярска спас роту солдат, вызвав огонь на себя

Герой России Олег П. Фото: function.mil.ru

24-летний старший лейтенант из Красноярска Олег П. получил звание Героя России с вручение медали «Золотая звезда» за отвагу и смелость в бою. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Олег П. командовал мотострелковым подразделением в зоне СВО. Во время обороны занятых рубежей он со своими солдатами оказался окружен украинскими военнослужащими. Красноярец взял командование на себя, поручив занять оборону.

Находясь под огнем многократно превосходящих сил противника, Олегу и его подчиненным удалось уничтожить танки и БМП ВСУ, а также живую силу. В ходе боя старший лейтенант понял, что долго держать оборону в такой ситуации невозможно. Он приказал своим солдатам отходить, а сам вызвал огонь на себя:

- После огневого поражения артиллерией по целеуказанию Олега П. часть наступающих подразделений ВСУ была разгромлена, а остальные бежали с поля боя, - передают в минобороны РФ.

Действия офицера позволили сохранить жизни военнослужащих и отбить атаку противника. Сам он также остался жив.