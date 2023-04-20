Как зомби, была под гипнозом: собака Денежка спасла женщину, которая отдала мошенникам все свои сбережения

Маленькая собачка с улицы помогла сохранить все эти деньги. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, личный архив героини публикации.

Бывает монетное дерево, есть даже кошельковые мыши, их носят наудачу. А в Зеленогорске Красноярского края появилась… денежная собака. Обычная дворняжка в один миг стала героиней соцсетей. Потому, что помогла бабушке, которую обманули мошенники, сохранить всё до копеечки. За это полицейские так и прозвали собаку - Денежка. Подробности доброй истории в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Детектив с элементами мистики

Все случилось буквально на днях. В полицию Зеленогорска позвонили из почтового отделения: «Алло! У нас ЧП: найден пакет с деньгами, приезжайте скорее».

Начали разбираться, это был настоящий детектив, к тому же с элементами мистики. Причем действия разворачивались в одном зале, где находятся банк и почта. Ближе к обеду туда пришла женщина. 70-летняя Татьяна Петровна* была явно взволнована. Не выпускала из рук телефон.

По словам очевидцев, бабушкой будто кто-то управлял. Обычная пенсионерка превратилась в беспомощного ребенка. Всё твердила: «Мои деньги теперь не мои».

- Поэтому она захотела перевести их на другой счет, якобы безопасный, - рассказала «КП – Красноярск» Юлия Бако, начальник почтового отделения, где все было.

Благо кассир сразу же заподозрила неладное. Пара вопросов, и она поняла: клиентку точно ведут мошенники. Но, увы, та уже отправила им деньги через банкомат. Ничего, кассир одним нажатием кнопки отменила операцию. А после взяла у бабушки телефон: «Прекратите звонить! Набираем полицию!». В ответ аферисты выругались и повесили трубку.

Банкомат и та самая скамейка, где перепуганная женщина оставила все свои сбережения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Покорно отдала всё

Дальше произошло неожиданное. Перепуганная, растерянная, Татьяна Петровна ушла. Казалось бы, история должна была закончиться. Но тут в отделение забежала собака. Маленькая, пушистая, вроде бы ничья.

- А у нас животными нельзя, - объясняет оператор почты Вероника. - Я встала, чтобы выпустить ее на улицу. Прохожу мимо скамейки у банкомата. А там лежат два файла. Предположила, это документы, забыл кто-то из клиентов. Хотела положить у нас на кассе. Может быть, вернутся, заберут? Открыла, а внутри (вместе с банковскими документами) деньги! Много – пятитысячные купюры. Я ахнула, отнесла все начальнику отделения, вызвали полицию.

Тогда-то и выяснилось: деньги на скамейке оставила всё та же Татьяна Петровна, она из деревни Печора. Спасибо кассиру банка, мошенникам они не достались. Но увесистый бесхозный пакет мог прихватить кто угодно. И не факт, что отдали бы обратно.

Оказалось, женщина собой не владела. Как зомби, выполняла все команды аферистов. Сначала сняла в двух банках 138 тысяч рублей. Это были вообще все ее сбережения. А потом покорно отправила их на чужой счет.

Эти деньги бабушка уже отправила мошенникам. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Когда ей вернули деньги, была все еще в шоке, - говорит Юлия Бако. – Позже призналась, не помнит ничего, даже как выходила с почты.

К Татьяне Петровне пришли полицейские: «Ваши деньги нашли. Вы в безопасности». А она даже растерялась: о чем вообще речь?! (хотя до этого проблем с памятью у нее не было).

Сама погрелась и человеку помогла

Получилось, бабушке повезло дважды. Девушка-кассир спасла ее сбережения. А дворняжка помогла их уберечь!

- Самое странное: после случившегося собака так никуда и не делась, - удивляется Елена, сотрудница почты. – Полдня просидела у нас, до самого закрытия. Я уже стала закрывать, а она всё не уходит. На улице холодно, куда ее? Жалко! Решила забрать к себе, приютила на время. Обычная дворняжка, маленькая. Такая умничка. Все ест. В туалет просится на улицу, никуда не убегает.

Малышка оказалась в нужное время, в нужном месте. Будто кто-то послал! Фото: личный архив героини публикации.

Полицейские хотели помочь ей найти дом. Объявили: «Чудесная девочка коричневого окраса, притягивающая крупные денежные суммы, ищет новых хозяев! Если вы хотите забрать себе Денежку, звоните!».

Но вскоре обнаружилось: семья у Денежки есть. Кинули клич в соцсетях, и хозяйка увидела, отозвалась.

- Как все было? Местная жительница пришла на почту за пенсией. А питомица увязалась за ней, - продолжает Елена. – Много людей, запахов. Вышло так, что собака потерялась. Хозяйка ушла, а она осталась сидеть на крыльце почты. В какой-то момент забежала к нам.

В тот день собака потеряла хозяйку, но помогла другому человеку. Фото: личный архив героини публикации.

И сама погрелась. И женщине помогла, бывает же! На почте рассказывают: «денежную собаку» уже отвели к хозяйке. С какой радостью она летела домой, это надо было видеть!

(*имя изменено по требованию законодательства)