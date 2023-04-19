В Красноярском крае с начала года построено 439 тысяч квадратных метров жилья

В Красноярском крае с начала года в крае построено 439 тысяч квадратных метров жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

Минстрой Красноярского края озвучил данные по количеству введенного в эксплуатацию жилья в первом квартале текущего года. Цифра внушительная – 439 тысяч квадратных метров. Причем обращает на себя внимание соотношение площадей в многоквартирных домах и индивидуальная жилая застройка. В первом случае это 212 тысяч квадратных метров – как правило, многоэтажки строят в городах, в крупных районных центрах. И больше половины, то есть 227 тысяч квадратных метров, приходится на частные дома и коттеджи.

Всего в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 430 тысяч квадратных метров жилья, сообщает минстрой.

Добавим, в крае хорошими темпами идет расселение аварийных домов. Есть муниципалитеты, которые рапортуют, что досрочно выполняют планы на тот или иной период. Хотя для полного решения проблемы в крае понадобится еще много лет. Взять, к примеру, Красноярск – сколько в городе еще двух и трехэтажных зданий, возведенных в послевоенное время. Особенно много их на правобережье. Потому власти охотно отдают застройщикам территории под освоение с условием, что в новостройках будет место для переселенцев из аварийного жилья.

В последнее время изменился подход к застройке крупных городов. В приоритете комплексное развитие: осваиваются свободные, неэффективно используемые территории, появляются новые объекты инфраструктуры. Проектируется новый жилой микрорайон – а рядом с многоэтажками обязательно должны быть детские сады, школы, поликлиники, супермаркеты, спортивные площадки, подъездные пути и так далее.

В крае заключены пять договоров о реализации комплексного развития территорий общей площадью 48 га с градостроительным потенциалом 531 тысяч квадратных метров жилья в Норильске, Ачинске, трех территориях в Красноярске (в районе улиц Семафорная – Вавилова, в районе Копылова – Пушкина – Бограда – Либкнехта – Ленина, в районе Вербная – Лесопарковая).

В 2023 году планируется принять решение о комплексном развитии ещё четырёх территорий в Красноярске с градостроительным потенциалом не менее 1 миллиона квадратных метров – в районе улицы Копылова в микрорайоне Николаевка, в Солонцах-2 и в Иннокентьевском. На стадии заключения договора находится уже принятое решение о комплексном развитии территории «Южного рынка» по улице Шахтеров в Красноярске, площадью 18 гектар, где будет построено 190 тысяч квадратных метров жилья.