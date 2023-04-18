«Хотел отдать деньги зиме, чтобы она уступила место весне»: в Норильске «снежный человек» попытался украсть 4 миллиона рублей из кинозала

Украденные деньги и тот самый "Йети". Фото: МВД

Сотрудники кинозала в Норильске и полицейские глазам своим не поверили, когда просматривали камеры наблюдения. Ночью лохматое большое чудище бродило по коридорам учреждения. Только этого посетителя привлекло не искусство, а сейф. Снежный человек проник в кабинет директора, сразу бросился к сейфу, схватил его и был таков. А вместе с ним и 4 миллиона рублей.

В Норильске, конечно, суровые условия, но не настолько, чтобы йети затерялся в толпе или остался незамеченным. Воришку с фантазией нашли за сутки. Оказалось, что помогала ему подружка – работница этого же кинозала.

Она знала, что в кабинете начальника хранится кругленькая сумма налички. Поделилась этим с другом. Вместе они продумывали сценарий ограбления. Хорошо еще, что отпечатки огромных лап на снегу во всем городе не оставляли, чтобы пустить полицейских по ложному следу.

В МВД креатив парочки оценили и отнеслись с юмором. Даже написали релиз в соцсетях: «Поговаривают, что йети хотел отдать украденные деньги зиме, чтобы она уступила место весне».

Кстати, эту иронию можно понять. В Красноярском крае уже две недели сохраняется непогода, а в Норильске и вовсе штормовой ветер. Но снежных людей на улице больше не видели.