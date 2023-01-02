В Красноярском крае тепловоз столкнулся с тормозным бруствером и сошел с рельс

В Красноярском крае столкнулся с тормозным бруствером и сошел с рельс. Фото: t.me/vm_sut

2 января в Красноярском крае тепловоз сошел с рельс. Восточное управление СК на транспорте проводит доследственную проверку.

Как сообщает ведомство, ЧП произошло около 16 часов по красноярскому времени у станции Саянская. Во время маневренных работ машинист тепловоза столкнулся с тормозным бруствером (специальная насыпь для безопасности) в тупиковом пути, после чего локомотив сошел с рельс.

К счастью тепловоз не перевернулся. Пострадавших нет. Красноярский отдел СК на транспорте начал проверку на предмет статьи «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Сейчас следователи выясняют обстоятельства схода с рельс.