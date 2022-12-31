В Красноярске инкассаторы потеряли сумку с деньгами, в которой было 570 тысяч рублей. Стоп-кадр видео

В Красноярске инкассаторы потеряли сумку с деньгами. Досадный конфуз случился 29 декабря. К счастью, их вскоре нашли, ни один рубль не пропал. А ведь было в мешке 570 тысяч. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение поступило в дежурную часть поздним вечером.

Сыщики выяснили, что инкассаторская машина приехала за деньгами в здание на улице Ломоносова. Сделав дело, вышли из него. Один из сотрудников нес сразу одиннадцать мешков. И как-то так не заметил, что один выскользнул у него из рук. Парни сели в машину, тронулись с места и в этот момент пропажа обнаружилась. Разумеется, остановились сразу же – там, где стояли. Тут же выбрались и начали искать. Но безрезультатно. Можно только представить, какие эмоции они тогда испытали. Стало понятно, что без профессионалов никак, поэтому и обратились за помощью в полицию.

- При просмотре камеры виденаблюдения нами был обнаружен конверт с характерный следом протектора автомобильной шины. Сопоставив посекундно все детали движения инкассатора, мы поняли, что здесь налицо небрежность, - рассказал Евгений Манько, врио начальника УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оказалось, что инкассаторская машина наехала на мешок с деньгами. А нашли ее оперативники неподалеку, возле мусорных баков. Так что история закончилась благополучно.