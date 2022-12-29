Куда пойти в новогодние каникулы в Красноярске 2023: концерты, спектакли, праздники

Как провести новогодние каникулы в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Начинаются долгожданные новогодние каникулы. Первая неделя января в Красноярске будет насыщенной. Рассказываем, как провести новогодние каникулы в Красноярске 2023: куда пойти с ребенком, с семьей, с друзьями.

Прогулки на свежем воздухе, лыжи, ледовые городки – в Красноярске множество мест, куда можно пойти в любое время. Но есть события с точным адресом и датой, и туда нужно успеть купить билеты!

Полярный экспресс 4-12+

Новогодняя программа для детей в настоящем поезде!

Место встречи: внутри главного ЖД вокзала в центре холла, встреча гостей начинается в 09.50.

Поезд отправляется в 10.26 по маршруту: Красноярск-Дивногорск-Красноярск.

Дети увидят 15 необычных персонажей - это Дед Мороз и Снегурочка, Полярники, ростовой Йети и другие.

Подарки: квест-бук с новогодними заданиями и наклейками, шоколадная плитка (включены в стоимость билета).

Билет приобретается на каждого входящего, независимо от возраста.

ЖД Вокзал

4, 6, 7 января, 9.50

Билеты 2500 рублей.

Интерактивная программа "Пять новогодних чудес" 6+

В программе:

- театрализованное интерактивное представление;

- мастер-класс по изготовлению волшебного символа;

- шоу с азотом от помощников Деда Мороза;

- дискотека с играми и танцами;

- снегопад прямо в доме у Дедушки;

- сладкий подарок каждому маленькому гостю.

Важно и детям, и родителям иметь с собой сменную обувь. Двери в дом открываются за 15 минут до начала представления.

Дом Деда Мороза

Центральный проезд, 7 ст4

4 января, 14.00, группа 4-6 лет

4 января, 18.30, группа 7-10 лет

5 января, 14.00, группа 4-6 лет

5 января, 16.30, группа 7-10 лет

Билеты 300 рублей.

Новогодняя программа в краевой научной библиотеке

3 января, 11.00

Новогодний утренник для детей и взрослых «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»

А еще можно будет сделать кролика из полотенца. Для участия в мастер-классе надо записаться по т. 211-14-46 или 211-36-47.

Колонный зал, 2-й этаж

3 января, 12.30

«Волшебный мир сказки, музыки и танца». Видеопоказ сказок–балетов.

Литературно-музыкальная гостиная, 1-й этаж

4 января, 12.00

Рождественский калейдоскоп». Лекция с мастер-классом

Вы узнаете историю Рождества и связанных с ним древних традиций, познакомитесь с рождественскими книгами и фильмами, которые сможете взять в библиотеке. А на мастер-классе сделаете игрушку – символ Рождества. Запись по т. 211-36-42 или e-mail per@kraslib.ru

Зал классической литературы, 2-й этаж

4 января, 16.00

Мастер-класс «Волшебные рождественские закладки»

Научимся сочинять рождественские колядки и изготавливать чудо-закладки с планами и пожеланиями родным, близким и самим себе.

Зал городского абонемента, 1-й этаж

5 января, 12.00

«Зимняя сказка в уютном уголке». Встреча любителей батика и декупажа

Участников ждет знакомство с яркими работами новогодней и рождественской тематики, которые подарят вдохновение и новые идеи для творчества.

Зал классической литературы, 2-й этаж

Все мероприятия бесплатные.

Новый год в ТРЦ Планета» 0+

До 29 декабря возле главной елки в центральном атриуме открыта резиденция Деда Мороза. Юные гости могут рассказать стихотворение или спеть песню Деду Морозу и получить сладкий подарок, а также поиграть с ним в игры.

5 января в 14.00 на 2 этаже будут проходить новогодние представления.

6 января с 12.00 в центральном атриуме гостей ждут интерактивные спектакли, в которых можно будет принять участие.

7 и 8 января с 14.00 до 16.00 в центральном атриуме на 1 этаже для юных гостей будут организованы творческие мастер-классы, на которых они научатся создавать елочные украшения, гирлянды, а также различные фигурки.

Торгово-развлекательный центр «Планета»

Ул. 9 Мая, 77

Участие бесплатное.

Новогодний переполох или как Гринч Деда Мороза спасал 0+

Более 30 персонажей, сюрпризы, море позитива.

Дети младше 3-х лет могут посетить представление бесплатно при следующих условиях:

- в сопровождении взрослого с билетом,

- с одним взрослым может прийти только один ребенок,

- без предоставления отдельного места.

Продолжительность программы 2 часа.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

5 января, 14.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Гастроли января

Фикси-шоу: Деды Морозы существуют 0+

ДК комбайностроителей

Ул.Бограда, 134

3 января, 11.00

Билеты 900-1600 рублей.

Представление световых кукол 0+

Культурный центр на Высотной (ГорДК)

Пр. Свободный, 48

3 января, 12.00, 15.00

Билеты 600-1200 рублей.

Щелкунчик 0+

Классический Русский балет Х. Усманова

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

3 января, 17.00

Билеты 1350–2850 рублей.

Ледовое шоу Илья Авербуха «Морозко» 0+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

4 января, 12.00, 17.00

Билеты 800-5000 рублей.

Stand Up: Валя Сидоров 18+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

4 января, 20.00

Билеты 800-2400 рублей.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков: Ваши Пельмени! 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

26 января, 19.00

Билеты 1200-3600 рублей.

Группы 90-х: «Комиссар», «Технология», «Размер Project» 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

26 января, 21.00

Билеты 1800-4000 рублей.

Экскурсии

«Роев. Закулисье» 3+

Вы побываете там, куда вход посетителям строго воспрещен. Участникам экскурсии будет предоставлена возможность узнать, как ухаживают за животными, попробовать себя в роли кипера (сотрудника по уходу за животными), побывать у ветеринаров и стать немного доктором Айболитом, узнать об особенностях работы кинологов с собаками пород хаски, самоеды и сделать с собаками снежное селфи, познакомиться поближе с птицами, встретиться с самыми высокими обитателями саванны-жирафами Феклой и Принцессой.

ВНИМАНИЕ! Для посещения экскурсий требуется предварительная запись. Подробный маршрут утверждается перед заказом экскурсии.

Запись по т. 294-20-20, 8 902 924 20 20

Роев ручей

2 января 12.00; 14.00

3, 4 и 5 января 14.00

6 и 7 января 12.00, 14.00

8 января 12.00

Стоимость экскурсии 300 рублей + входной билет в парк.

«По следам Йети» 3+

Знакомство с животными, квест, встреча с Йети и с хасками, фотосессия и, конечно, сюрпризы!

Запись по т. 294-20-20, 8 902 924 20 20.

Роев ручей

7 и 8 января, 15.00

Стоимость 500 рублей + входной билет в парк.

Важно

Режим работы в праздники

Музейный центр

Музей закрыт — 31 декабря, 1 и 9 января

2, 3, 6, 7, 8 января с 11.00 до 19.00

4, 5 января с 13:00 до 21:00

Краеведческий музей

Закрыт с 31 декабря по 2 января.

Краевая научная библиотека

31 декабря: 10.00-18.00

1, 2, 6 и 7 января – выходные дни.

С 9 января библиотека работает по обычному графику.

Роев ручей

Выходных нет. Режим работы с 9.00 до 18.00 в будни и с 9.00 до 19.00 в праздничные дни. Кассы закрываются на час раньше.

Фан-парк «Бобровый лог»

31 декабря до 18 часов, 1 января с 12 часов. Далее – по обычному графику.

Напомним, с 24 декабря по выходным и праздничным дням в «Бобровый лог» будут курсировать бесплатные шаттлы по двум маршрутам.

Первый автобус от Платинум Арены с остановкой на перехватывающих парковках у ост. Базаиха и ост. Поворот. Время отправления каждые 30 минут с 10.00 до 20.30 от Платинум Арены и с 10.15 до 20.45 от Фанпарка «Бобровый лог». Перерыв с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00.

Второй автобус-экспресс от ТЦ «Авиатор» до «Бобрового лога» каждые два часа с 10.00 до 17.00. Обратно из Фанпарка можно будет уехать каждые три часа с 13.00 до 21.00.

Подробности по тел. 256-86-86 или в социальных сетях Фанпарка.

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