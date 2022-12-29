В новогоднюю ночь в Красноярске будут ходить автобусы по 11 специальным маршрутам Фото: Мария ЛЕНЦ

Как в новогоднюю ночь в Красноярске будет ходить пассажирский транспорт, рассказали в администрации города. Составлено 11 специальных маршрутов, которые пройдут через остров Татышев – там находится главная городская елка и все торжества, соответственно, будут проходить там.

Маршруты составлены так, чтобы охватить основные улицы и микрорайоны. Всего на маршрутах будет курсировать 26 автобусов, интервал движения составит от 30 минут, стоимость проезда – 32 рубля. Время работы: с 22:30 часов до 2:00 часов. Уж если кто опоздает – не обессудьте, домой добираться придется либо пешком, либо на такси.

Как узнать маршруты специальных рейсов? Вся информация – на портале информирования МКУ «Красноярскгортранс». Там же можно отследить движение новогодних маршрутов в режиме онлайн. 31 декабря на сайте mu-kgt.ru в разделе онлайн-информирования появится значок колокольчика над номерами маршрутов, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Контролировать движение общественного транспорта будут специалисты центральной диспетчерской службы МКУ «Красноярскгортранс». Любую информацию о работе пассажирского транспорта можно получить по телефону 256-84-00.

Новогодние маршруты:

- 7А «мкрн. Северный – ДК «Кировский». Пройдет через Шумяцкого, 9 Мая, Мичурина, Щорса.

- 12А «СФУ – о. Татышев». Пройдет через Свободный, Профсоюзов, Карла Маркса, Партизана Железняка.

- 19А «Красфарма» – Татышев. Через 60 лет Октября и Матросова, далее на Красраб и через Чайковского на остров.

- 23А «ЛДК – Татышев». Через Судостроительную и Семафорную на Матросова и Красраб, затем по Чайковского на остров.

- 32А «мкрн. Покровский (ул. Чернышевского) – Татышев». Пройдет по Шахтеров на Молокова, на 78 Добровольческой бригады и через Октябрьскую на остров.

- 52А «Озеро-парк – Татышев». По Калинин, Маерчака, Маркса, Белинского через Партизана Железняка на Татышев.

- 61А «мкрн. Солнечный – Татышев». По 60 лет образования СССР и Енисейскому тракту на 9 Мая, Комсомольский, Металлургов и на остров.

- 61Б «ул. Борисевича (ул. Северная) – Татышев». Пройдет по Говорова, Мичурина – на остров.

- 63А «Академгородок – Татышев». По Киренского и Копылова, через Маркса и Сурикова, далее по Игарской на Шахтеров, через Октябрьскую на остров.

- 71А «пос. ГЭС – Татышев». По Высотной на проспект Свободный, затем на Карла Маркса, Партизана Железняка и на Татышев.

- 85 «мкрн. Верхние Черемушки – мкрн. Ветлужанка» будет ходить по своему маршруту.

Также в департаменте транспорта отметили: в новогодние праздники с 1 по 8 января пассажиропоток традиционно будет меньше обычного, и это понятно. В связи с этим весь городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.