Житель Красноярска продал налево целый корабль за 6 миллионов рублей. Фото: МВД

Житель Красноярска продал вверенный ему корабль, пополнив свои карманы на 6 миллионов рублей. Но «шито крыто» не получилось – узнала полиция, завела дело, доказала, что гражданин был не прав. И вот уже увесистый том с доказательствами отправляется в прокуратуру, а там и суд не за горами. И грозит гражданину по статье «Присвоение или растрата» до десяти лет лишения свободы. Наверняка он за последние месяцы не раз пожалел о том, что подписал треклятую бумагу. Но сделанного не воротишь, а отвечать по закону придется.

Итак, 49-летний обвиняемый не был человеком с улицы. Он занимал одну из руководящих должностей в красноярской рыболовецкой компании. Заведовал флотилией и доподлинно знал, что и в каком состоянии находится. Наверняка решил, что если он продаст один из кораблей, а деньги заберет себе, этого никто не заметит?

27-метровое судно пришвартовано возле одного из островов в Красноярске. Обвиняемый получил за него от покупателей 6 миллионов рублей. Сумму они передали в нескольких частей. Затем перерегистрировал корабль на новых владельцев, потратив всего 50 тысяч рублей. А оставшиеся деньги забрал себе и потратил на личные нужды.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что находится обвиняемый под подпиской о невыезде. В целях возмещения ущерба на земельный участок наложен арест.