Итальянская полиция установила сообщников, которые помогли бежать сыну красноярского губернатора Артему Уссу. Фото: La Repubblica

Итальянские правоохранители продолжают выяснять, каким же образом сын красноярского губернатора Артем Усс успешно сбежал из-под домашнего ареста, из-под носа охранявших его карабинеров. Его появление в Москве и публичное заявление «Я – в России» ударило по имиджу системы безопасности этой страны. Местная пресса следит за ходом расследования, но, видимо, информации журналистам перепадет немного.

Одно из популярных изданий La Repubblica выпустило статью под заголовком «Бегство Усса: четыре славянина и отсутствие бдительности».

Цитируем: «Парадоксально, что министр внутренних дел и премьер-министр до сих пор не дали разъяснений парламенту и гражданам по поводу побега россиянина, сбежавшего из-под домашнего ареста в Милане. То, как показывают схему его побега, представляет собой длинную цепь ошибок и недооценок. Прокуратура Милана внесла имена как минимум четырех славян, участвовавших в побеге, в реестр подозреваемых. Но расследования, проводимые карабинерами, ясно показывают, что вина в этом лежит и на тех, кто должен был следить за заключенным, но не делал этого».

Напомним предысторию: 17 октября 2022 года российского предпринимателя задержали в аэропорту «Милан-Мальпенса» в тот момент, когда он собирался вылететь в Турцию. По запросу властей США, которые выкатили против него целый список обвинений (объективно ничем не подтвержденных). Это якобы и отмывание денег, и контрабанда нефти, и обход санкций, и незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения в Россию. Адвокатам удалось добиться, чтобы его поместили под домашний арест в предместье Милана, тихую аутентичную деревню Базильо. Надели на его электронный браслет слежения и запретили покидать пределы квартиры.

Добавим, что российская сторона оперативно направила в итальянский суд запрос на экстрадицию от МВД, указав, что на родине его разыскивают за финансовые махинации. Но суд Италии принял решение в пользу США. А на следующий день, это было 23 марта, Артем Усс сломал браслет слежения и скрылся. Оставив напоследок «привет» карабинерам – включенный на всю катушку телевизор в запертой квартире.

«Не удивительно, что посольство США разозлило полное отсутствие надзорных мер вокруг него. За ним следили, как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой», - пишет итальянское издание.

Для перехвата беглеца даже подняли в воздух военные самолеты. Фото: La Repubblica

По мнению La Repubblica, в деле замешаны не менее десяти человек. Якобы удалось установить личности четырех или пяти человек, которые помогали беглецу. Предположительно его ожидал автомобиль, по поддельным документам, меняя транспорт, предпринимателя повезли на восток: через Верону в Словению, далее в Сербию (дружественную нам страну). А уже оттуда, из небольшого города Баточина он вылетел в Россию.

При этом они организаторы побега пустили всех по ложному следу: будто бы беглец пытается покинуть Милан самолетом. В ответ на это в воздух был поднята парочка американских военных F-16 для перехвата. Судя по карте, намотали они там кругов немало и сожгли керосина немеряно.

Может, в самом деле - не того искали? Фото: La Repubblica

А если подумать...

Но если подумать... На это ушло немало времени – расстояние составляет около тысячи километров. А как же план-перехват? (У них там есть такое вообще?) Как же патрули на дорогах, тотальная проверка документов? Ах, да, документы были поддельные... А что если итальянская полиция искала россиянина по ориентировке с чужой фотографией? Интернет помнит все, а мы – тем более: в первые дни после исчезновения Артема Усса эта же самая итальянская пресса публиковала на своих сайтах сообщения, иллюстрируя их лицом совершенно другого человека – тоже красноярца, тоже приближенного к губернатору Красноярского края, но совсем не его сына! Что, если это также было запланировано: подсунуть левое фото – и пусть они ищут?