«Мы над Баренцевом морем, и вдруг у шара гаснут горелки»: 10 ошеломительных фактов о рекордном полете Федора Конюхова

Пилоты провели в ледяном небе почти двое суток. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

«Фантастика Жюля Верна стала реальностью!» - восхищаются соцсети. В конце марта путешественник Федор Конюхов и пилот Иван Меняйло совершили, казалось бы, невозможное. Поставили мировой рекорд, причем сразу двойной! По длительности (на 6 часов) и дальности (на 174 км) беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Наконец-то обновили рекорд японцев, который никто не мог побить 26 лет. Теперь он принадлежит России. Но что стоит за этими числами? И как на самом деле проходил невероятный полет?

Шар провожало северное сияние

Специально для полета Федора Конюхова и Ивана Меняйло (кстати, его называют лучший пилотом в России) построили гигантский воздушный шар. Самый большой за всю историю воздухоплавания в стране!

Путешественников провожало в полет северное сияние. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Объем оболочки «ФосАгро» - 12 тысяч кубометров, высота конструкции с корзиной – 36 метров, вес на старте – почти 6 тонн! Размером – с пятиэтажный дом. Примерно в 3-4 раза больше обычных воздушных шаров.

Стартовала громадина утром 24 марта из Кировска Мурманской области. А провожало ее редкой красоты северное сияние. У некоторых народов это считается добрым знаком, предвещает успех.

Невероятная красота и добрый знак! Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Погода с сюрпризом

Путешественники обдумывали перелет еще с 2017 года, но все предусмотреть невозможно.

- Начиная с середины февраля, я сам каждый день несколько часов уделял анализу синоптической обстановки, - говорит Иван. – Хотя в воздухоплавании особо детального планирования быть не может. Природа, как всегда, хитрее прогнозов. Поэтому без сюрпризов не обошлось. Изначально предполагали одно, а полет получился другим. После взлета полетели на запад вместо востока, обогнули Хибины, сделали круг почета вокруг гор, насладились их красотой.

Полет над открытой водой северного моря. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Дальше с Кольского полуострова вышли севернее, это было не запланировано. Прошли почти 1000 км над Белым, Баренцевом и Карским морями. Перед полетом говорили, что, возможно, приземлимся на Енисее. Но он был в планах, если бы мы полетели южнее. А поскольку взяли севернее, лететь надо было дальше. Поэтому нашей целью могла быть либо Якутия, либо Таймыр. Но тут погода, направление ветра, - всё сошлось так, что мы прилетели именно в Хатангу.

Минус 73, встречаем горячо!

Еще раз: где финишируют воздухоплаватели, было непонятно до последнего. Организаторы отрабатывали самые разные точки. По их словам, одна из моделей прогнозирования дала полет к поселку Ессей. Это место, в котором зафиксировали самую низкую температуру в России – 73 градуса!

Уже над Норильском. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Тут же связались с главой администрации поселка Галиной Бутулу. Она моментально собрала штаб по организации встречи путешественников. Заверила, дадут снегоходы, обеспечат еду, питье, обогрев. Будет поддержка медиков и пожарных.

Тогда не спал весь поселок. Жители еще долго жалели, что аэростат приземлился не у них.

За три моря

По предварительным прогнозам, перелет должен был состояться через одно море – Белое. А получилось через три – еще Баренцево и Карское.

Одно «но»: средств спасения на открытой воде (то же Баренцево море не замерзает, туда заходит теплое течение) у пилотов не было.

Вот это просторы! Фото официальный сайт Федора Конюхова.

- Взяли бы мы гидрокостюмы, долго ли в них продержишься? - поясняет Конюхов. – У нас была борьба за вес. Метеослужба дала хороший прогноз, но шар на старте еле поднялся, был слишком тяжелым. Если бы мы взяли спасательный плот, то не взяли бы один-два баллона. И, возможно, не дотянули бы. А так смогли!

Опасности были

Максимальная высота полета – под 6000 метров, температура до -30-35. Как тут без ЧП?

- Когда летели над Баренцевом морем, вдруг погасли горелки, - признается Конюхов. - Когда я в другой раз летал вокруг света, у меня была инструкция: днем все время должен видеть небо и солнце, а ночью звезды. Выше же облаков летишь! А если не видишь, значит, ты падаешь!

Полет над Баренцевом морем. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

- Говорят, на тепловом воздушном шаре страшно услышать тишину, она означает, что потухли все горелки. Мы с этими моментами сталкивались и их побороли, - вторит Иван. – У меня как у пилота есть алгоритмы работы. Они помогают побороть страх.

- Иван все просчитывает. А я больше с дедушкой Николаем, с Чудотворцем, вся надежда на него. Думаю, если компьютер замерзнет, то дедушка Николай нас выкарабкает. Так и вышло. Ночью летели над горами Путорана, кислород заканчивался. Можно идти низко, где он есть, но там болтает ветром. Сожгли бы топливо, пришлось бы садиться на плато. Мы поднялись выше, а там нужен кислород. В Ванином баллоне осталась половина, дышали по очереди: он немного, потом я. Было страшно, конечно.

Над плато Путорана у путешественников закончился кислород. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Лоси, киты, олени…

Головокружительные виды в полете сменялись любопытными встречами.

- Сначала летели низко, - делится путешественник. – Зато еще там, в Мурманской области, заметили внизу лосей, штук десять. И еще куропаток. А уже над морем (я в первый раз посмотрел на него с высоты пять тысяч метров) увидел китов, белух. Еще представилось: если упасть в воду, а в ней льдинки плавают, не проживешь и 15 минут. Очень холодно! Когда вошли в тундру, там до горизонта никого нет. Только маленькие, как муравьи, пятнышки, это олени. Значит, рядом стойбища. Если придется здесь приземляться, оленеводы нас подберут!

Промерзли до костей

- Я так не мерз, когда шел на Северный полюс, как в этом шаре, - позже рассказывал Федор Конюхов. - У меня два комбинезона, я в них был на Эвересте. Два! И все равно пронизывал холод. Понятно, там ты работаешь, здесь стоишь. Ноги тоже сильно мерзли – не двигаешься. Корзина два на два метра, даже меньше. Не могли лечь, протянуть ноги. Особенно студеной была вторая ночь. Сильно холодной! Ноги стынут, а ты шевелишь пальцами, и все. Греться нечем, надо просто терпеть.

Уже над Норильском. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Почти не ели и не пили

Двое суток, пока длился полет, путешественники нормально не ели и не пили. Дикий холод, нехватка кислорода (на высоте выше 3500 метров нужны маски), постоянная работа…

- Когда вылетели, взяли за пазуху по бутылочке воды. Грели своим теплом. Ваня две, я одну. Выпили – тянусь за новой бутылкой, а она такая холодная. Раз, и отложил. Думаю, лучше не буду.

У нас с собой был термос. Открыли, а чай уже холодный. Все-таки половину выпили. А потом его и открутить не смогли - замерз. Сейчас лежит где-то в Хатанге. Греть было некогда. Там и минуты нет на отдых. Все время переключаешь баллоны. Ошибки допускать нельзя.

Шар тяжелый, взлетал долго. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Ледопад в корзине

- На подлете к Хатанге совсем замерзли, - говорит Иван. – Все обледенело. Особой опасности здесь нет. Скорее, негативно влияет на рекордные цели, несем много незапланированного веса. Думаю, на приземлении у нас было 100-200 кг льда. Заходим на посадку в Хатанге. Спускаемся с эшелона 4000 метров быстро, чтобы успеть. И все это время наледь на оболочке градом валится на наши головы, на приборы. Боялись, чтобы не затушила горелки. Словами это не описать: представьте самый сильный снегопад. И он идет в корзине не-пре-рыв-но!

Иван Меняйло ювелирно посадил аэростат. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

- Иван сделал гениальную посадку. Я бы так не смог. На всякий случай взял с собой охотничьи спички. Думал, если приземлимся в тайге, разожгу костер. Приготовлю кушать – мы же два дня не ели. Ивана покормлю. Но он вывел так, что мы сели точно в аэропорту Хатанги. Встретили замечательно, угостили местными деликатесами.

Первые минуты после приземления. Фото официальный сайт Федора Конюхова.

Что дальше?

- Покорена еще не вся наша страна, - улыбается путешественник. – Как только приземлились, еще даже в душ не сходили, сели и начали говорить о будущем. Мы побили рекорд, улетели на 250 км дальше. Хотим сейчас пролететь 5000 км, из Кировска до Чукотки (люблю ее, провел там свою юность). Чтобы окончательно закрыть эту тему.

Установить такой рекорд, который не сможет побить никто.

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