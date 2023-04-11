«А если бы это была ВАША мама?»: священник встал под нож экскаватора ради девушки-сироты и ее бабушки

Отец Димитрий Шишкин встал на пути экскаватора, чтобы помочь девочке-сироте и ее бабушке. Фото группа Милосердие в Туве.

Одним словом – батюшка. Необычное происшествие случилось в Туве на пороге Пасхи. Священник из Кызыла Димитрий Шишкин встал под нож экскаватора, чтобы помочь незнакомым людям, бабушке Нине Саая и ее внучке, студентке Айзе. Еще немного, и они могли оказаться на улице. Ветхий дом, где ютилась семья, хотели снести. Идти было некуда: от собственного жилья Нина отказалась. Там разыгралась трагедия: убили ее сына с женой и детей, им было только 4 и 6 лет. Вернуться обратно в ту, проклятую, квартиру Нина не смогла, отдала государству. Мыкалась по чужим углам несколько лет. Но ситуацию переломил поступок отца Димитрия.

Стоп снос!

Двухэтажная хибара на улице Кочетова,17, в Кызыле, кажется, развалится на глазах. Прямо сейчас, сама. Но рядом с ней уже ревет экскаватор. Несколько ударов - всё будет кончено. И тут на пути у махины вдруг вырастает человек в рясе.

- Уберите его! – распоряжается кто-то из начальства.

- Каким образом?

- В охапку взять и в сторону!

Меж тем священнослужитель, спокойно заложив руки за спину, перегораживает путь технике. Стоп снос! На днях это видео «батюшка против экскаватора» облетело федеральные СМИ. Отца Димитрия наконец услышали.

- И все завершилось замечательно, - поделился с корреспондентом «КП» сам батюшка. – Семья получила квартиру.

Пережили кошмар

Бабушка Нина и внучка Айза… То, что довелось им пережить, не укладывается в голове. Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в одной из пятиэтажек городка Ак-Довурак полыхнула квартира. Огонь потушили быстро, выгореть дотла помещение не успело.

Но, когда дым развеялся, пожарных ждала страшная находка. Обугленные вещи, а рядом два тела. Мужчина и женщина в крови, исполосованы ножом. В наполненной ванне – тела двух детей.

Здесь лишили жизни целую семью – 35-летних Владислава и Лилию и их маленьких дочек. СК сразу же возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, убийство малолетних».

- Что это за звери? – город содрогнулся. – Обычная семья: Влад – диспетчер в администрации, Лиля – завскладом в детском саду. Одноклассники, после школы поженились. Родились три дочки. Вроде жили дружно. За что с ними так?

Шесть лет назад бабушка и внучка пережили трагедию, потеряли близких. Фото администрация Ак-Довурака.

Правду узнали лишь через несколько часов. Дело раскрыли по горячим следам. В разговоре с соседями выяснилось: у Влада роман на стороне. Даже известно, с кем – с 26-летней Рузанной, администратором гостиницы.

… В тот день Лиля вместе с младшими детьми уехала из дома. Старшая, 12-летняя Айза, гостила у бабушки. И тогда мужчина позвал в гости свою подругу вместе с сестрой Миланой, той было 19. Распивали спиртное, он уснул на диване. И тут – ключ в замке, жена с дочками. Разразился страшный скандал…

Начали с оскорблений, затем в дело пошли ножи. Обезумевшие от алкоголя сестры зарезали Лилю, потом сонного Влада. На глазах у детей. Свидетелей оставлять не стали - девочек утопили в ванне. После подожгли квартиру – надеялись скрыть улики. Не вышло.

«У обеих свои дети, как только рука поднялась?» - недоумевали местные. Кстати, на допросах обе меняли показания, каждая старалась выгородить себя. И получилось: сначала Рузанне дали 6 лет, а Милане 14 (она убивала детей). Но после скандала в СМИ приговор пересмотрели в Верховном суде. И вот вердикт: старшая будет сидеть 10, а младшая – 19 лет.

После похорон вернуться в квартиру, где погибли их близкие, Нина и Айза не смогли. На фото - похороны семьи. Фото администрация Ак-Довурака.

«Мой кислород»

Переступить порог той злосчастной квартиры бабушка и Айза больше не смогли. Не несли ноги.

- Как назову имя внучки (убитой – прим.ред.), слезы сами из глаз катятся, - признавалась пожилая женщина. – Думаю, зачем жить? Только ради нее, Айзы. Она – моя жизнь, мой кислород.

Оставаться в Ак-Довураке было невозможно. Все вокруг напоминало о погибшей семье. В итоге бабушка Нина забрала Айзу и перебралась в Кызыл.

По словам женщины, квартиру, где случилась кровавая расправа, она передала администрации городка. Безвозмездно. Просто, чтобы избавиться.

Что взамен? Власти обещали, к своему 18-летию Айза переедет в новую квартиру. Надо только подождать.

И они ждали. А заодно учились дышать заново. Девочка поступила в президентское кадетское училище (в прошлом году окончила его с медалью). Жила при нем.

Ну а бабушке дали комнатку, но в аварийном доме. Его снесли. Выделили другую, снова в развалюхе, уже на Кочетова,17. Но и она подлежала скорой ликвидации. Жилплощадь попросили освободить, посулив угол в очередной лачуге (до конца апреля).

А там, сказали, выкручивайтесь сами. Вон у нас очередь на жилье, 1400 сирот. Так что чудес не ждите. Тем более Кызыле пенсионерка не зарегистрирована, в списках на квартиру (по программе переселения из ветхого жилья) не значится.

Когда к ее дому подъехала тяжелая техника, бабушка позвала на помощь священника. Фото группа Милосердие в Туве.

- Пока она стучала во все двери, на объект зашла техника, - вспоминает отец Димитрий. – Тогда позвонила мне. Мы знакомы, бабушка обратилась за поддержкой в социальный отдел епархии, который я возглавляю, еще зимой. Боялась потерять крышу на головой. И мы не смогли остаться в стороне.

После звонка перепуганной старушки «Я не знаю, что делать!» священник тут же приехал к ее дому. Вот-вот должен был начаться снос. И он поступил, как поступил: встал наперекор.

- Сказал людям, которые собирались сносить и не хотели ни в чем разбираться: «А представьте, если бы это была ВАША мама? Как бы вы поступили?». Зачем? Это было просто желание помочь человеку, остановить технику – хотя бы временно – и призвать людей. Чтобы бабушке сначала помогли, а потом уже сносили ее жилище. Никакого геройства я в этом не вижу, моей жизни ничего не угрожало. За рулем техники были адекватные люди.

Нужна скорая помощь

Но… сразу оттуда, со двора, батюшку вместе с бабушкой забрали в полицейский участок. Ничего такого – попросили написать объяснительную. В общем-то, отнеслись с пониманием.

Но у Нины, говорят, от переживаний даже сердце прихватило. Ее увезли на скорой в больницу. А оттуда отправили-таки в следующую хибару, обшарпанную, холодную. Повторимся, до конца апреля, после опять снос. Волонтеры епархии на свои купили ей раскладушку, маленькую плиточку – только бы держалась.

- А куда потом? Мне нехорошо, начались проблемы со здоровьем, устала. А мне говорят: «Вы же сами отказались от той квартиры!». Когда дело гремело, всё обещали. А сейчас будто забыли.

Кстати, скитается по углам Нина одна. Внучка прошла в Дальневосточный университет. Учится с блеском, осваивает японский. Конечно, постоянно на связи с бабушкой, она ее единственная радость.

Чтобы не падать духом, женщина устроилась на работу в торговый центр. Наводит там чистоту - за 500 рублей в день. Зато, говорит, каждый день при деле, среди людей.

Поступок, который меняет всё

Но главное вот в чем: после того, как о поступке священника узнала вся страна (ну почти), дело сдвинулось с мертвой точки.

Радуется до слез! Фото группа Милосердие в Туве.

Остановить снос дома не получилось. Но удалось, что называется, раскачать лодку. Вопрос с жильем для семьи Саая поручил решить глава Тувы Владислав Ховалыг.

И уже 10 апреля Нина с внучкой получили ключи от новой квартиры – однокомнатной, на 40 «квадратов».

- Новая, высокие потолки, белые стены, ровные, - перечисляет бабушка. - Большое спасибо главе Тувы, волонтерам епархии, отцу Дмитрию и журналистам.

Благодаря участию отца Димитрия (и не только) бабушка получила новую квартиру. Фото Тывамедиагрупп.

Вот так священник превратил себя в живой щит и… победил.

- Тревоги уже позади, - говорит отец Димитрий. – С Божьей помощью все обошлось! Бабушка радуется, может спать спокойно. Хоть пока еще на раскладушке. Теперь мы планируем организовать небольшой сбор средств, чтобы купить ей мебель, пусть самую простую и необходимую. Квартира хоть и новая, но пустая.

Поможем, люди?

Поддержать бабушку и внучку можно переводом на карту Сбербанка 5469 1300 1365 1532 (на имя Дмитрий Владимирович Ш.) по номеру +7995-517-07-79 с пометкой «На добрые дела. Для Нины и Айзы»).

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