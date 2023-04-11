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11 апреля 2023 17:43

«А если бы это была ВАША мама?»: священник встал под нож экскаватора ради девушки-сироты и ее бабушки

В Туве священник встал на пути экскаватора и добился квартиры для сироты
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Отец Димитрий Шишкин встал на пути экскаватора, чтобы помочь девочке-сироте и ее бабушке. Фото группа Милосердие в Туве.

Отец Димитрий Шишкин встал на пути экскаватора, чтобы помочь девочке-сироте и ее бабушке. Фото группа Милосердие в Туве.

Одним словом – батюшка. Необычное происшествие случилось в Туве на пороге Пасхи. Священник из Кызыла Димитрий Шишкин встал под нож экскаватора, чтобы помочь незнакомым людям, бабушке Нине Саая и ее внучке, студентке Айзе. Еще немного, и они могли оказаться на улице. Ветхий дом, где ютилась семья, хотели снести. Идти было некуда: от собственного жилья Нина отказалась. Там разыгралась трагедия: убили ее сына с женой и детей, им было только 4 и 6 лет. Вернуться обратно в ту, проклятую, квартиру Нина не смогла, отдала государству. Мыкалась по чужим углам несколько лет. Но ситуацию переломил поступок отца Димитрия.

Стоп снос!

Двухэтажная хибара на улице Кочетова,17, в Кызыле, кажется, развалится на глазах. Прямо сейчас, сама. Но рядом с ней уже ревет экскаватор. Несколько ударов - всё будет кончено. И тут на пути у махины вдруг вырастает человек в рясе.

- Уберите его! – распоряжается кто-то из начальства.

- Каким образом?

- В охапку взять и в сторону!

Меж тем священнослужитель, спокойно заложив руки за спину, перегораживает путь технике. Стоп снос! На днях это видео «батюшка против экскаватора» облетело федеральные СМИ. Отца Димитрия наконец услышали.

- И все завершилось замечательно, - поделился с корреспондентом «КП» сам батюшка. – Семья получила квартиру.

Пережили кошмар

Бабушка Нина и внучка Айза… То, что довелось им пережить, не укладывается в голове. Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в одной из пятиэтажек городка Ак-Довурак полыхнула квартира. Огонь потушили быстро, выгореть дотла помещение не успело.

Но, когда дым развеялся, пожарных ждала страшная находка. Обугленные вещи, а рядом два тела. Мужчина и женщина в крови, исполосованы ножом. В наполненной ванне – тела двух детей.

Здесь лишили жизни целую семью – 35-летних Владислава и Лилию и их маленьких дочек. СК сразу же возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, убийство малолетних».

- Что это за звери? – город содрогнулся. – Обычная семья: Влад – диспетчер в администрации, Лиля – завскладом в детском саду. Одноклассники, после школы поженились. Родились три дочки. Вроде жили дружно. За что с ними так?

Шесть лет назад бабушка и внучка пережили трагедию, потеряли близких. Фото администрация Ак-Довурака.

Шесть лет назад бабушка и внучка пережили трагедию, потеряли близких. Фото администрация Ак-Довурака.

Правду узнали лишь через несколько часов. Дело раскрыли по горячим следам. В разговоре с соседями выяснилось: у Влада роман на стороне. Даже известно, с кем – с 26-летней Рузанной, администратором гостиницы.

… В тот день Лиля вместе с младшими детьми уехала из дома. Старшая, 12-летняя Айза, гостила у бабушки. И тогда мужчина позвал в гости свою подругу вместе с сестрой Миланой, той было 19. Распивали спиртное, он уснул на диване. И тут – ключ в замке, жена с дочками. Разразился страшный скандал…

Начали с оскорблений, затем в дело пошли ножи. Обезумевшие от алкоголя сестры зарезали Лилю, потом сонного Влада. На глазах у детей. Свидетелей оставлять не стали - девочек утопили в ванне. После подожгли квартиру – надеялись скрыть улики. Не вышло.

«У обеих свои дети, как только рука поднялась?» - недоумевали местные. Кстати, на допросах обе меняли показания, каждая старалась выгородить себя. И получилось: сначала Рузанне дали 6 лет, а Милане 14 (она убивала детей). Но после скандала в СМИ приговор пересмотрели в Верховном суде. И вот вердикт: старшая будет сидеть 10, а младшая – 19 лет.

После похорон вернуться в квартиру, где погибли их близкие, Нина и Айза не смогли. На фото - похороны семьи. Фото администрация Ак-Довурака.

После похорон вернуться в квартиру, где погибли их близкие, Нина и Айза не смогли. На фото - похороны семьи. Фото администрация Ак-Довурака.

«Мой кислород»

Переступить порог той злосчастной квартиры бабушка и Айза больше не смогли. Не несли ноги.

- Как назову имя внучки (убитой – прим.ред.), слезы сами из глаз катятся, - признавалась пожилая женщина. – Думаю, зачем жить? Только ради нее, Айзы. Она – моя жизнь, мой кислород.

Оставаться в Ак-Довураке было невозможно. Все вокруг напоминало о погибшей семье. В итоге бабушка Нина забрала Айзу и перебралась в Кызыл.

По словам женщины, квартиру, где случилась кровавая расправа, она передала администрации городка. Безвозмездно. Просто, чтобы избавиться.

Что взамен? Власти обещали, к своему 18-летию Айза переедет в новую квартиру. Надо только подождать.

И они ждали. А заодно учились дышать заново. Девочка поступила в президентское кадетское училище (в прошлом году окончила его с медалью). Жила при нем.

Ну а бабушке дали комнатку, но в аварийном доме. Его снесли. Выделили другую, снова в развалюхе, уже на Кочетова,17. Но и она подлежала скорой ликвидации. Жилплощадь попросили освободить, посулив угол в очередной лачуге (до конца апреля).

А там, сказали, выкручивайтесь сами. Вон у нас очередь на жилье, 1400 сирот. Так что чудес не ждите. Тем более Кызыле пенсионерка не зарегистрирована, в списках на квартиру (по программе переселения из ветхого жилья) не значится.

Когда к ее дому подъехала тяжелая техника, бабушка позвала на помощь священника. Фото группа Милосердие в Туве.

Когда к ее дому подъехала тяжелая техника, бабушка позвала на помощь священника. Фото группа Милосердие в Туве.

- Пока она стучала во все двери, на объект зашла техника, - вспоминает отец Димитрий. – Тогда позвонила мне. Мы знакомы, бабушка обратилась за поддержкой в социальный отдел епархии, который я возглавляю, еще зимой. Боялась потерять крышу на головой. И мы не смогли остаться в стороне.

После звонка перепуганной старушки «Я не знаю, что делать!» священник тут же приехал к ее дому. Вот-вот должен был начаться снос. И он поступил, как поступил: встал наперекор.

- Сказал людям, которые собирались сносить и не хотели ни в чем разбираться: «А представьте, если бы это была ВАША мама? Как бы вы поступили?». Зачем? Это было просто желание помочь человеку, остановить технику – хотя бы временно – и призвать людей. Чтобы бабушке сначала помогли, а потом уже сносили ее жилище. Никакого геройства я в этом не вижу, моей жизни ничего не угрожало. За рулем техники были адекватные люди.

Нужна скорая помощь

Но… сразу оттуда, со двора, батюшку вместе с бабушкой забрали в полицейский участок. Ничего такого – попросили написать объяснительную. В общем-то, отнеслись с пониманием.

Но у Нины, говорят, от переживаний даже сердце прихватило. Ее увезли на скорой в больницу. А оттуда отправили-таки в следующую хибару, обшарпанную, холодную. Повторимся, до конца апреля, после опять снос. Волонтеры епархии на свои купили ей раскладушку, маленькую плиточку – только бы держалась.

- А куда потом? Мне нехорошо, начались проблемы со здоровьем, устала. А мне говорят: «Вы же сами отказались от той квартиры!». Когда дело гремело, всё обещали. А сейчас будто забыли.

Кстати, скитается по углам Нина одна. Внучка прошла в Дальневосточный университет. Учится с блеском, осваивает японский. Конечно, постоянно на связи с бабушкой, она ее единственная радость.

Чтобы не падать духом, женщина устроилась на работу в торговый центр. Наводит там чистоту - за 500 рублей в день. Зато, говорит, каждый день при деле, среди людей.

Поступок, который меняет всё

Но главное вот в чем: после того, как о поступке священника узнала вся страна (ну почти), дело сдвинулось с мертвой точки.

Радуется до слез! Фото группа Милосердие в Туве.

Радуется до слез! Фото группа Милосердие в Туве.

Остановить снос дома не получилось. Но удалось, что называется, раскачать лодку. Вопрос с жильем для семьи Саая поручил решить глава Тувы Владислав Ховалыг.

И уже 10 апреля Нина с внучкой получили ключи от новой квартиры – однокомнатной, на 40 «квадратов».

- Новая, высокие потолки, белые стены, ровные, - перечисляет бабушка. - Большое спасибо главе Тувы, волонтерам епархии, отцу Дмитрию и журналистам.

Благодаря участию отца Димитрия (и не только) бабушка получила новую квартиру. Фото Тывамедиагрупп.

Благодаря участию отца Димитрия (и не только) бабушка получила новую квартиру. Фото Тывамедиагрупп.

Вот так священник превратил себя в живой щит и… победил.

- Тревоги уже позади, - говорит отец Димитрий. – С Божьей помощью все обошлось! Бабушка радуется, может спать спокойно. Хоть пока еще на раскладушке. Теперь мы планируем организовать небольшой сбор средств, чтобы купить ей мебель, пусть самую простую и необходимую. Квартира хоть и новая, но пустая.

Поможем, люди?

Поддержать бабушку и внучку можно переводом на карту Сбербанка 5469 1300 1365 1532 (на имя Дмитрий Владимирович Ш.) по номеру +7995-517-07-79 с пометкой «На добрые дела. Для Нины и Айзы»).

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