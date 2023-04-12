Полтора гектара скал и 30 тысяч тупиков в придачу: россиянин стал владельцем целого острова в Тихом океане

Первый россиянин оформил в собственность целый остров в Тихом океане. Фото из архива Дмитрия Сокова

Житель острова Кунашир Дмитрий Соков создал прецедент – стал первым в России владельцем целого острова в Тихом океане. Он тридцать лет работает в природоохранных структурах на Курилах, а остров Рогачева – так называется его владение – всегда был ему дорог из-за живущих на нем птиц. В 2017 году появились некие предприниматели с идеей: «Сделаем рай для туристов, причал, кемпинг, чтобы гоняли вокруг на катерах и гидроскутерах и по скалам лазали». И тогда Дмитрий решил, что будет бороться за него. Подал документы на участие в федеральной программе «Дальневосточный гектар». Пришлось выполнить несколько обязательных условий. Как ему это удалось, выяснила «Комсомольская правда».

Почему остров?

Федеральный закон «О дальневосточном гектаре» действует с 1 июня 2016 года. Цель понятна – привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий Дальнего Востока. Земли здесь столько, что, по заключению Общественной палаты, можно раздать бесплатно по сто соток 36 миллионам местным жителям и потенциальным переселенцам. На таком участке можно построить дом и жить. А можно заниматься сельским хозяйством или предпринимательством. В общем, делать все, что не запрещено законом. Понятно, что в первые месяцы был бум желающих, счет шел на сотни тысяч заявок. Но со временем он утих. Потому что мало получить участок – нужно еще и уметь реализовать свои замыслы.

Тот самый остров Рогачева. Фото из архива Дмитрия Сокова

- Я задумался: если дают землю бесплатно, почему не взять? - признается Дмитрий. – Пересматривал список разрешенного использования земли и увидел: «охрана природных территорий». Для меня эта тема близка, стал прикидывать, что можно сделать. Я живу на берегу океана. И в хорошую погоду, когда я подхожу к окну выпить кофе, я вижу остров Рогачева. До него меньше около 25 километров. Я несколько раз был на нем, я знаю его.

Пару слов об острове. Он такой маленький, всего около двух гектаров – скалы, выросшие из воды. Сверху надета шапка из густой зеленой растительности. И в этой траве живут и выводят своих птенцов десятки тысяч птиц. Одних только тупиков-носорогов, по примерным подсчетам, здесь нее менее 25 тысяч. А еще есть топорки, очковые чистики, два вида бакланов – японский и уссурийский, чайки и пара видов хищных краснонокников – орлан-белохвост и скопа. Представьте, сколько птиц останавливается здесь во время своей сезонной миграции.

Одним словом, остров Рогачева уникален тем, что это один из крупнейших птичьих базаров на Курилах. И все это шумное, беспокойное пернатое хозяйство решил взять под свое крыло один сотрудник заповедника «Курильский». Не для того, чтобы заниматься здесь коммерцией, а чтобы защитить.

Еще один вид острова Рогачева, на заднем плане остров Кунашир с его вулканами. Фото из архива Дмитрия Сокова

Кунашир я выбрал сам

Жить на самом краю света для 55-летнего Дмитрия Сокова – осознанный выбор. Родом он из Владимирской области, в конце 80-х годов окончил в Москве Всесоюзный институт пищевой промышленности по специальности «водные биоресурсы и аквакультура», то есть по образованию ихтиолог-рыбовод. Потом было это страшное для студентов во времена СССР слово «распределение» (все боялись, что вручат им диплом и отправят куда-нибудь подальше на три года, а сбежать-то нельзя).

- Наверное, я такой по складу характера, я сам хотел уехать подальше от шумной цивилизации. Сам выбирал себе место. Ткнул пальцем в карту: «хочу там работать». Так случилось. Уже 33 года на Кунашире и никуда уезжать не собираюсь. Три года отработал инспектором рыбоохраны, затем перешел работать в заповедник «Курильский».

Сейчас он старший государственный инспектор отдела охраны заповедника «Курильский». Ну, знаете, которые охраняют природу от человека. С браконьерами? Конечно, сталкивался, регулярно. Ситуации разные бывали. Японцы? Наверняка попадались, ведь между Хоккайдо и Кунаширом всего около 25 километров, а эти соседи всегда охочи заглянуть в наши рыбные закрома (они даже считают, что Кунашир принадлежит им). Но Дмитрий об этом не сказал, а мы не спросили.

На Курилах та-а-акие крабы. Фото из архива Дмитрия Сокова

Не для коммерции – для души

Оформить заявку на получение дальневосточного гектара несложно. Можно сделать это онлайн в любом конце России. Там ее рассматривают максимум две недели. И когда одобрят, нужно заключить договор аренды на пять лет с администрацией того района, где этот участок прикреплен. Все просто.

Но дальше начинается самое интересное: через 3,5 года нужно показать в декларации результаты своей деятельности. Что же вы там успели сделать? Достойны вы земли, которую вам родина доверила? Многие на этом и сыпятся, потому что не смогли реализовать свои землевладельческие амбиции.

Дмитрий все продумал до мелочей, выполнил все требования и теперь он – полноправный собственник острова.

- В декларации нужно показать: какие затраты понесли, какие доходы получили и сколько налогов заплатили. Если она устроит тот орган, куда вы ее направляли, то через полтора года вы получаете право собственности на землю, что я и сделал. Ежегодно заключал договора с научными организациями, с заповедником «Курильский», с Российской академией наук. Возил сюда сотрудников, которые изучали здесь орнитофауну, пересчитывали птиц. Затем по договорам перечислял деньги на расчетные счета этих организаций за проведенные работы.

Тупик-носорок, таких на острове более тридцати тысяч. Фото из архива Дмитрия Сокова

Это по части расходов. А доходы Дмитрий получает от туристов. Приобрел моторную лодку, заключил договор с туристической фирмой и возит сюда желающих. Поток с каждым годом растет, работы хватает. Вокруг острова на лодке катаются, любуются на шумный и беспокойный птичий базар. У кого бинокль, а у кого и камера мощным зумом. К программе прилагаются дельфины. А если повезет в июле, августе, сентябре – киты. В завершение купание в горячих источниках. За 4 – 5 часов такой экскурсии – всего 5 тысяч рублей. Учитывая стоимость топлива (сейчас 80 рублей за литр), ценник вполне щадящий.

- А что, на свой остров туристов не высаживаете? Не доверяете?

- Там ходить нельзя, потому что он весь буквально изрыт норками. Можно в высокой траве идти и наступить на птенца. Максимум, что можно сделать – это высадиться на скальный берег. Возможно, сделаю какую-то площадку для любителей наблюдать за птицами, но не более того. Никаких экотроп.

Очаковый чистик, еще один из жителей острова. Фото из архива Дмитрия Сокова

Статус своей территории

Если не брать в расчет скалистую прибрежную полосу, которую, согласно водному кодексу РФ, нельзя приватизировать, площадь острова составила 1,7 гектаров, так что половину острова Дмитрий оформил на себя, а другую – на свою несовершеннолетнюю дочь. Сейчас он хочет придать своему острову правовой статус – сделать ее официально особо охраняемой природной территорией.

Почему остров Рогачева не включили в состав заповедника «Курильский» при его создании в 1984 году? Кто сейчас ответит... Дмитрий планирует это исправить. Но пока в России не предусмотрено создание частных природоохранных территорий. В отличие, скажем, от США, Австралии, Новой Зеландии, ряда европейских стран. Он надеется, что ему удастся создать прецедент, чтобы внести корректировки в закон об ООТ, который не менялся более 30 лет.

- Я много поездил по миру, все материки посетил. Много где был в России. Везде красиво и замечательно, но Кунашир я бы ни на что не променял. Тут комфортный климат, мягкая погода, чистая экология – можно в любом месте напиться воды из источника. Я обошел его вдоль и поперек, но до сих пор открываю для себя что-то новое. Знаете, лет 15 назад приезжал Михаил Задорнов. Я делал ему экскурсию, все показывал: смотрите, мол, какая у нас свобода. На что он ответил: «У вас не свобода – у вас воля».

Знакомьтесь, краснолицый баклан. Фото из архива Дмитрия Сокова

Горы – это чтобы себя испытать

Под конец не удержались, спросили про горы. Много ли вы знаете людей, которые покорили вершины всех материков и континентов? А Дмитрий поднялся на Аконкагуа в Южной Америке и Денали в Северной, Эльбрус, Эверест… Даже массив Винсона в Антарктиде, куда не больше сотни человек добирались.

- Сразу скажу: я никакой не известный альпинист. Занимался этим для себя лично, потому что мне это интересно. А до того занимался дайвингом: был на отдыхе в Египет и Турции – попробовал, понравилось. После ездил по всему миру нырять для себя. В 2007 году мне исполнилось 40 лет, купил себе тур с восхождением на Килиманджаро и сафари в Кении и Танзании. Там реально было тяжело, ведь в горах организм работает совсем по другому. Мне было так тяжело, что я решил – надо повторить. Горы для меня – это, прежде всего, преодоление себя. Кстати, в последний раз я был в Гималаях в ноябре-декабре прошлого года. Очень красивые места на Мера Пик (высота 6476 метров – прим.ред.) скажу я вам. Всегда готов заняться чем-то еще интересным для себя.

Дмитрий покорил самую высокую гору Антарктиды. Фото из архива Дмитрия Сокова

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена ЛЕЛЮХИНА, к.б.н., доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Институт Мирового океана (Школа):

- Птичьи базары – уникальное явление. На сравнительно небольшой территории, образуется колония из тысяч птиц, которые за счёт соседства с морем при такой высокой плотности успешно прокармливают себя и птенцов. На открытых материковых пространствах обеспечить такой процент выживаемости на ограниченной территории невозможно.

У таких островов возникает большое скопления беспозвоночных и рыб, которые привлекают к себе в том числе и китов. Активность людей на острове не представляет угрозы для морских млекопитающих, но если птицы покинут территорию острова, то благоприятная среда для формирования таких кормушек со временем исчезнет и киты поменяют свои маршруты, в поисках более успешных территорий для нагула. Это в целом изменит биологический баланс. Поэтому решение оградить остров от человека считаю очень правильным и интересным.