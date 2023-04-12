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11 апреля 2023 22:00

Полтора гектара скал и 30 тысяч тупиков в придачу: россиянин стал владельцем целого острова в Тихом океане

Первый россиянин оформил в собственность остров, чтобы сделать там заповедную зону
Авторы (2):
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Татьяна ЗЫКОВА
Первый россиянин оформил в собственность целый остров в Тихом океане. Фото из архива Дмитрия Сокова

Первый россиянин оформил в собственность целый остров в Тихом океане. Фото из архива Дмитрия Сокова

Житель острова Кунашир Дмитрий Соков создал прецедент – стал первым в России владельцем целого острова в Тихом океане. Он тридцать лет работает в природоохранных структурах на Курилах, а остров Рогачева – так называется его владение – всегда был ему дорог из-за живущих на нем птиц. В 2017 году появились некие предприниматели с идеей: «Сделаем рай для туристов, причал, кемпинг, чтобы гоняли вокруг на катерах и гидроскутерах и по скалам лазали». И тогда Дмитрий решил, что будет бороться за него. Подал документы на участие в федеральной программе «Дальневосточный гектар». Пришлось выполнить несколько обязательных условий. Как ему это удалось, выяснила «Комсомольская правда».

Почему остров?

Федеральный закон «О дальневосточном гектаре» действует с 1 июня 2016 года. Цель понятна – привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий Дальнего Востока. Земли здесь столько, что, по заключению Общественной палаты, можно раздать бесплатно по сто соток 36 миллионам местным жителям и потенциальным переселенцам. На таком участке можно построить дом и жить. А можно заниматься сельским хозяйством или предпринимательством. В общем, делать все, что не запрещено законом. Понятно, что в первые месяцы был бум желающих, счет шел на сотни тысяч заявок. Но со временем он утих. Потому что мало получить участок – нужно еще и уметь реализовать свои замыслы.

Тот самый остров Рогачева. Фото из архива Дмитрия Сокова

Тот самый остров Рогачева. Фото из архива Дмитрия Сокова

- Я задумался: если дают землю бесплатно, почему не взять? - признается Дмитрий. – Пересматривал список разрешенного использования земли и увидел: «охрана природных территорий». Для меня эта тема близка, стал прикидывать, что можно сделать. Я живу на берегу океана. И в хорошую погоду, когда я подхожу к окну выпить кофе, я вижу остров Рогачева. До него меньше около 25 километров. Я несколько раз был на нем, я знаю его.

Пару слов об острове. Он такой маленький, всего около двух гектаров – скалы, выросшие из воды. Сверху надета шапка из густой зеленой растительности. И в этой траве живут и выводят своих птенцов десятки тысяч птиц. Одних только тупиков-носорогов, по примерным подсчетам, здесь нее менее 25 тысяч. А еще есть топорки, очковые чистики, два вида бакланов – японский и уссурийский, чайки и пара видов хищных краснонокников – орлан-белохвост и скопа. Представьте, сколько птиц останавливается здесь во время своей сезонной миграции.

Одним словом, остров Рогачева уникален тем, что это один из крупнейших птичьих базаров на Курилах. И все это шумное, беспокойное пернатое хозяйство решил взять под свое крыло один сотрудник заповедника «Курильский». Не для того, чтобы заниматься здесь коммерцией, а чтобы защитить.

Еще один вид острова Рогачева, на заднем плане остров Кунашир с его вулканами. Фото из архива Дмитрия Сокова

Еще один вид острова Рогачева, на заднем плане остров Кунашир с его вулканами. Фото из архива Дмитрия Сокова

Кунашир я выбрал сам

Жить на самом краю света для 55-летнего Дмитрия Сокова – осознанный выбор. Родом он из Владимирской области, в конце 80-х годов окончил в Москве Всесоюзный институт пищевой промышленности по специальности «водные биоресурсы и аквакультура», то есть по образованию ихтиолог-рыбовод. Потом было это страшное для студентов во времена СССР слово «распределение» (все боялись, что вручат им диплом и отправят куда-нибудь подальше на три года, а сбежать-то нельзя).

- Наверное, я такой по складу характера, я сам хотел уехать подальше от шумной цивилизации. Сам выбирал себе место. Ткнул пальцем в карту: «хочу там работать». Так случилось. Уже 33 года на Кунашире и никуда уезжать не собираюсь. Три года отработал инспектором рыбоохраны, затем перешел работать в заповедник «Курильский».

Сейчас он старший государственный инспектор отдела охраны заповедника «Курильский». Ну, знаете, которые охраняют природу от человека. С браконьерами? Конечно, сталкивался, регулярно. Ситуации разные бывали. Японцы? Наверняка попадались, ведь между Хоккайдо и Кунаширом всего около 25 километров, а эти соседи всегда охочи заглянуть в наши рыбные закрома (они даже считают, что Кунашир принадлежит им). Но Дмитрий об этом не сказал, а мы не спросили.

На Курилах та-а-акие крабы. Фото из архива Дмитрия Сокова

На Курилах та-а-акие крабы. Фото из архива Дмитрия Сокова

Не для коммерции – для души

Оформить заявку на получение дальневосточного гектара несложно. Можно сделать это онлайн в любом конце России. Там ее рассматривают максимум две недели. И когда одобрят, нужно заключить договор аренды на пять лет с администрацией того района, где этот участок прикреплен. Все просто.

Но дальше начинается самое интересное: через 3,5 года нужно показать в декларации результаты своей деятельности. Что же вы там успели сделать? Достойны вы земли, которую вам родина доверила? Многие на этом и сыпятся, потому что не смогли реализовать свои землевладельческие амбиции.

Дмитрий все продумал до мелочей, выполнил все требования и теперь он – полноправный собственник острова.

- В декларации нужно показать: какие затраты понесли, какие доходы получили и сколько налогов заплатили. Если она устроит тот орган, куда вы ее направляли, то через полтора года вы получаете право собственности на землю, что я и сделал. Ежегодно заключал договора с научными организациями, с заповедником «Курильский», с Российской академией наук. Возил сюда сотрудников, которые изучали здесь орнитофауну, пересчитывали птиц. Затем по договорам перечислял деньги на расчетные счета этих организаций за проведенные работы.

Тупик-носорок, таких на острове более тридцати тысяч. Фото из архива Дмитрия Сокова

Тупик-носорок, таких на острове более тридцати тысяч. Фото из архива Дмитрия Сокова

Это по части расходов. А доходы Дмитрий получает от туристов. Приобрел моторную лодку, заключил договор с туристической фирмой и возит сюда желающих. Поток с каждым годом растет, работы хватает. Вокруг острова на лодке катаются, любуются на шумный и беспокойный птичий базар. У кого бинокль, а у кого и камера мощным зумом. К программе прилагаются дельфины. А если повезет в июле, августе, сентябре – киты. В завершение купание в горячих источниках. За 4 – 5 часов такой экскурсии – всего 5 тысяч рублей. Учитывая стоимость топлива (сейчас 80 рублей за литр), ценник вполне щадящий.

- А что, на свой остров туристов не высаживаете? Не доверяете?

- Там ходить нельзя, потому что он весь буквально изрыт норками. Можно в высокой траве идти и наступить на птенца. Максимум, что можно сделать – это высадиться на скальный берег. Возможно, сделаю какую-то площадку для любителей наблюдать за птицами, но не более того. Никаких экотроп.

Очаковый чистик, еще один из жителей острова. Фото из архива Дмитрия Сокова

Очаковый чистик, еще один из жителей острова. Фото из архива Дмитрия Сокова

Статус своей территории

Если не брать в расчет скалистую прибрежную полосу, которую, согласно водному кодексу РФ, нельзя приватизировать, площадь острова составила 1,7 гектаров, так что половину острова Дмитрий оформил на себя, а другую – на свою несовершеннолетнюю дочь. Сейчас он хочет придать своему острову правовой статус – сделать ее официально особо охраняемой природной территорией.

Почему остров Рогачева не включили в состав заповедника «Курильский» при его создании в 1984 году? Кто сейчас ответит... Дмитрий планирует это исправить. Но пока в России не предусмотрено создание частных природоохранных территорий. В отличие, скажем, от США, Австралии, Новой Зеландии, ряда европейских стран. Он надеется, что ему удастся создать прецедент, чтобы внести корректировки в закон об ООТ, который не менялся более 30 лет.

- Я много поездил по миру, все материки посетил. Много где был в России. Везде красиво и замечательно, но Кунашир я бы ни на что не променял. Тут комфортный климат, мягкая погода, чистая экология – можно в любом месте напиться воды из источника. Я обошел его вдоль и поперек, но до сих пор открываю для себя что-то новое. Знаете, лет 15 назад приезжал Михаил Задорнов. Я делал ему экскурсию, все показывал: смотрите, мол, какая у нас свобода. На что он ответил: «У вас не свобода – у вас воля».

Знакомьтесь, краснолицый баклан. Фото из архива Дмитрия Сокова

Знакомьтесь, краснолицый баклан. Фото из архива Дмитрия Сокова

Горы – это чтобы себя испытать

Под конец не удержались, спросили про горы. Много ли вы знаете людей, которые покорили вершины всех материков и континентов? А Дмитрий поднялся на Аконкагуа в Южной Америке и Денали в Северной, Эльбрус, Эверест… Даже массив Винсона в Антарктиде, куда не больше сотни человек добирались.

- Сразу скажу: я никакой не известный альпинист. Занимался этим для себя лично, потому что мне это интересно. А до того занимался дайвингом: был на отдыхе в Египет и Турции – попробовал, понравилось. После ездил по всему миру нырять для себя. В 2007 году мне исполнилось 40 лет, купил себе тур с восхождением на Килиманджаро и сафари в Кении и Танзании. Там реально было тяжело, ведь в горах организм работает совсем по другому. Мне было так тяжело, что я решил – надо повторить. Горы для меня – это, прежде всего, преодоление себя. Кстати, в последний раз я был в Гималаях в ноябре-декабре прошлого года. Очень красивые места на Мера Пик (высота 6476 метров – прим.ред.) скажу я вам. Всегда готов заняться чем-то еще интересным для себя.

Дмитрий покорил самую высокую гору Антарктиды. Фото из архива Дмитрия Сокова

Дмитрий покорил самую высокую гору Антарктиды. Фото из архива Дмитрия Сокова

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена ЛЕЛЮХИНА, к.б.н., доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Институт Мирового океана (Школа):

- Птичьи базары – уникальное явление. На сравнительно небольшой территории, образуется колония из тысяч птиц, которые за счёт соседства с морем при такой высокой плотности успешно прокармливают себя и птенцов. На открытых материковых пространствах обеспечить такой процент выживаемости на ограниченной территории невозможно.

У таких островов возникает большое скопления беспозвоночных и рыб, которые привлекают к себе в том числе и китов. Активность людей на острове не представляет угрозы для морских млекопитающих, но если птицы покинут территорию острова, то благоприятная среда для формирования таких кормушек со временем исчезнет и киты поменяют свои маршруты, в поисках более успешных территорий для нагула. Это в целом изменит биологический баланс. Поэтому решение оградить остров от человека считаю очень правильным и интересным.

Общество: ВОПРОС ДНЯ