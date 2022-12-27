«Батон» создает праздничное настроение и дарит подарки!

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

«Раз, два, три, четыре, пять… будем зайцев мы вручать!» Одним из главных событий Рождественской ярмарки в Красноярске стало награждение победителей детского конкурса «Открытка Деду Морозу»! Главную сцену буквально заполонили рыжие плюшевые зайчата, восседающие в больших подарочных пакетах, наполненных сладостями. После вручения диплома и многочисленных поздравлений каждый ушастик отправлялся на ручки к своему новому другу. Эмоции детей не описать словами - радость, восторг, восхищение!

Масштабный конкурс, любимый магазин

В декабре 2022 года группе компаний «Красный Яр» исполнилось 25 лет! Именно в ее составе с 2015 года появилась и начала стремительно развиваться сеть дискаунтеров «Батон». В честь юбилея и предстоящего Нового года было решено провести конкурс «Открытка Деду Морозу», чтобы создать ощущения праздника, исполнения желаний и чудес на всей территории присутствия «Батонов». Количество победителей рекордное - 25, по количеству лет, которые компания работает на рынке региона.

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

- Сегодня в сети «Батон» 169 магазинов, - рассказала Таисия Голубева, директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр». - Охват достаточно большой. Уже сложно найти на карте региона населенный пункт, где нет нашего дискаунтера. Поэтому совместно с «Комсомольской правдой» мы и решили провести детский новогодний конкурс, чтобы настроение праздника и предвкушения чуда появилось везде, где нас знают. «Батон» - это очень популярный и любимый многими магазин, поэтому и конкурс максимально широкий получился. Неудивительно, но восхитительно, что на конкурс мы получили 1420 работ из разных городов и весей! Все участники очень старались, за что каждому особая благодарность! Чувствовалось, что представленные на конкурс работы выполнены с любовью, большим терпением, усердием и детской непосредственностью. Хотелось бы пожелать всем нашим участникам здоровья, добра, новых творческих успехов в наступающем новом году!

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

География охвата проекта поражает своим масштабом. Вы только представьте - три региона России - Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Среди активистов города: Красноярск, Абакан, Минусинск, Сосновоборск, Кызыл, Норильск, Лесосибирск, Енисейск и много других населенных пунктов.

По условиям конкурса, главными героями творческих работ должны были стать зайцы и Дед Мороз. В остальном участникам предоставлялась полная творческая свобода - технику и материалы они выбирали на свой вкус и цвет. В итоге получились не просто открытки, а настоящие шедевры.

Как только наши конкурсанты себя не проявляли! Рисовали, лепили, вырезали, клеили, шили, вышивали и даже использовали компьютерные технологии.

На все руки мастера

Так, команда дружных зайчат, помогающих Деду Морозу в сборе подарков, принесла шестилет нему красноярцу Максиму Елисееву 585 голосов посетителей сайта «Комсомолки» и первое место в конкурсе!

- Мы узнали о конкурсе от воспитателя детского сада, куда ходит Максим, - пояснила его мама Зинаида Елисеева. - Предложили поучаствовать. Мы решили: почему бы и нет! Только если уж участвовать, то тогда нужно и побеждать! Сюжет для рисунка сын придумал сам, обсудили только в семейном кругу, чтобы он соответствовал заданной тематике. И отправили на конкурс. Когда началось голосование, подключили всех-всех - родственников, коллег, друзей, соседей. Периодически напоминали им о себе. И все получилось! Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! А как ребенок счастлив! Это первая его такая весомая победа!

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Пятилетняя Екатерина Матвейчук из Норильска изобразила зайцев, украшающих дом к Новому году. Илья Валуйских и Лиля Оханашвили из Красноярска - сурового Деда Мороза. Четырехлетняя Василиса Киселева из Минусинска - зайчика, танцующего для новогодней елки. Алиса Данилова - настоящий сладкий дом, украшенный леденцами. На рисунках из Нижней Поймы - Вероники Роговой, Анастасии Литвиненко и Алены Коршковой - озорные зайчишки развешивают новогодние шары на елочке. Десятилетняя Катя Кротова из Минусинска собрала на полянке Деда Мороза, зайчика и новогоднюю елку.

Самой маленькой победительницей конкурса стала трехлетняя Ксюша Лишнева из Красноярска.

- Мы думали, что рисуем для садика, и нежданно-негаданно вдруг стали участниками такого масштабного проекта, - рассказала мама малышки Виктория Лишнева. - Вместе с дочкой думали, что рисовать. Получился заяц. Я работаю в международном отделе со студентами, поэтому получилась мощная группа поддержки. Каждый день мы следили за новостями, за рейтингом. Надеялись, что войдем в число финалистов, так и получилось! Ксюша до конца не понимает еще, что произошло, но подарку и празднику очень рада! Благодарим за это организаторов конкурса. Кстати, уже много лет мы постоянные клиенты дискаунтеров «Батон»!

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Вика Герасимчикова из села Двуречное Рыбинского района нарисовала маму-зайчиху, которая угощает своих крошек вкусной морковкой. На рисунке Варвары Обметкиной из Сосновоборска зайчата украшают елочку под руководством веселого снеговика. У Ирины Осокиной из села Бархатово зимний волшебник усадил своих ушастых помощников в сани, словно Дед Мазай, и подает им подарки. Воспитанники детской школы искусств из Черногорска Карина Калиниченко и Дмитрий Маркин мастерски изобразили праздничную команду зайцев под предводительством Дедушки Мороза.

- Я смотрел на новогодние шары, которые мы купили к Новому году в магазине «Батон», и рисовал, как зайчики украшают ими пушистые еловые ветки! - похвастал один из победителей Тимофей Михайлов.

Чудесные зайчишки - добрые, милые, пушистые - получились на рисунках красноярцев Полины Паращенко, Оли Дутовой, Давида Климук и Маши Харлушиной.

Пятилетний Елисей Кошель из Абакана нарисовал, как лесной народ отмечает новогодний праздник с хороводами и танцами вокруг елки. Сестренки из Курагина - Наташа и Оля Глазырины - изготовили новогодние поделки в виде снеговика и новогоднего сапога. А Ирина Слободчикова из поселка Красногорьевский Богучанского района нарисовала настоящего зайца-модника, примеряющего новогоднюю шапочку.

Еще раз поздравляем победителей конкурса «Открытка Деду Морозу»! Те ребята, которые не смогли лично приехать на торжественное награждение, смогут забрать свои подарки в ближайших к ним магазинах «Батон». О том, когда они будут туда доставлены из Красноярска, им сообщат дополнительно.