В Хакасии полицейские спасли 6-летнюю девочку с острым приступом аппендицита

Фото: Госавтоинспекция Хакасии

В республике Хакасия сотрудники дорожно-патрульной службы помогли спасти жизнь 6-летнему ребенку. Инспекторы примерили на себя роль водителей «скорой помощи», рассказали в Госавтоинспекции Хакасии.

Лейтенант полиции Иван Рабковский вместе со своим напарником Константином Куркучековым дежурили на участке дороги «Абакан-Ак-Довурак». Неожиданно к ним обратилась взволнованная женщина. Оказалось, что ее 6-летней дочке Виталине стало плохо. Чтобы добраться до больницы как можно скорее, мама решила попросить помощи у инспекторов ДПС.

Чтобы сэкономить время, полицейские приняли решение – пересадить маму с девочкой в патрульный автомобиль. С включенной сиреной машина добралась до медучреждения максимально быстро, после чего Константин Куркучеков ребенка донес до приемной на руках.

Оказалось, у Виталины острый аппендицит, однако помощь подоспела вовремя. Девочку прооперировали, она идет на поправку.

В МВД решается вопрос о поощрении сотрудников. Благодарность им выразила и мама спасенной малышки.