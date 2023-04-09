В Красноярском крае в собственность Русской православной церкви передали храм 1909 года. Фото: Служба по охране объектов культурного наследия

В деревне Новоалександровка Уярского района стоит старинное здание. Состояние очень плачевное. Несколько лет назад, чтобы хоть как-то уберечь его, сверху накрыли обычной треугольной крышей. А некогда изящные деревянные маковки, украшавшие главный купол, стоят позади строения, почерневшие от времени и от сырости. Еще в 50-х годах прошлого века деревянный храм украшал своим видом деревенскую улицу. Но сейчас отчаянно нуждается в спасении.

В службе по охране объектов культурного наследия Красноярского края рассказали, что объект был взят под государственную охрану. Изначально он был обозначен как «Церковь Петра и Павла» 1911 года. Однако после государственной историко-культурной экспертизы изменен на «Церковь Пресвятой Богородицы» 1909 года постройки.

В 2018 году за счет внебюджетных источников были проведены кое-какие необходимые работы, чтобы хоть немного поддержать аварийную конструкцию. Заменили некоторые, пришедшие в негодностьЮ венцы сруба, временную крышу поставили, окна заменили. В 2022 году поставили рядом стенд с QR-кодом, который содержит информацию об объекте. Но ведь этого недостаточно для его спасения.

А так храм выглядел в 50-е годы. Фото: Служба по охране объектов культурного наследия

И вот в конце февраля стало известно, что Уярский районный суд удовлетворил требование Канской Епархии Русской православной церкви в лице местного православного прихода к администрации сельского совета, на территории которого находится указанный храм. Здание вместе с земельным участком, на котором оно расположено, передается местному приходу.

После регистрации права собственности Канская епархия планирует привлечь внебюджетные источники финансирования – спонсоров и благотворителей – для реставрационных работ. Но первым делом привлекут волонтеров, чтобы провести субботник и очистить прилегающую к храму территорию.