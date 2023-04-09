В Хакасии девушки «отожгли» энергичный джампинг на фоне Саяно-Шушенской ГЭС. Стоп-кадр видео

В Хакасии поклонники джампинга устроили выездные тренировки на природе. Однако даже не подозревали, что это может вызвать массовые обсуждения в социальных сетях. И не просто обсуждения: некоторые подписчики буквально рвали друг друга на части, разделившись на два лагеря – одни писали, что «это круто, молодцы!», а другие, что «аж тошно смотреть».

Джампинг – это популярный вид фитнеса, подходит фактически для любого. Для него нужен только специальный небольшой батут высотой полметра от земли – и прыгай, сколько нравится. Добавить музыку – и вот уже получается дерзко, энергично и захватывающе. Любители джампинга в Хакасии время от времени устраивают выезды из спортивных залов на природу.

В конце марта крутые джамперы (среди которых руководители федераций джампинга России и Хакасии), приехали в Саяногорск. Здесь, на смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС устроили флешмоб. Вокруг еще снег лежит, от Енисея тянет холодный ветер, девчата предусмотрительно оделись в теплые спортивные костюмы. Их выступление снимали коллеги и просто зрители, которые оказались здесь.

Однако спустя две недели одно из видео выложило у себя в соцетях издание «Новости NotaBene | Абакан Хакасия». И началось… за три дня более 103 тысяч просмотров, 300 репостов и 370 комментариев.

Многие комментарии удивили (орфографию все же немного поправим):

- Ещё бы тверк станцевали, не знаю, насколько это красиво на фоне ГЭС с надписью «Россия» так делать! Ещё бы такое возле церкви сделали, интересно всем бы понравилось?!

- Куда катится мир.

- Что нынче с женским полом происходит... Истинные ценности не в почёте, вот только внешняя оболочка на сексуальной подоплёке и различные подобные действа ради выкладывания в соцсетях. Да ещё и на фоне места трагедии...

- Аж тошно смотреть. Потом удивляюсь, что отношение к девушкам да женщинам такое «небрежное», когда все сокровенное на показ, это ведь не уважение к себе. Если себя они не уважают, кто их будет уважать.

- Интересно, если отправить официально запрос в прокуратуру или полицию по поводу проведения вот таких танцев на фоне достопримечательности, я не побоюсь этого слова нашей Сибири, тем, что они этим танцем оскорбляют эту великую ГЭС, делу будет дан ход?!

- Там произошла страшная авария, погибли люди, а они танцы устроили! И ничего не будет за это. Перед церковью бы сделали, сразу бы потом посадили!

- Вот смотрю, на них – прыгают они, а стыдно мне.

Но многие подписчики оценили выступление джампингисток:

- Это же хорошо - видно, что сибирские девочки спортом занимаются, у них есть больше интересов, чем мужа борщом накормить.

- А что в танце не так? Они что - стриптиз с раздеванием вам там показывают? Похоже, вас бесит, что вы так не умеете. Это спорт. Имеет статус олимпийского вида.

- Нужно наказывать тех, кто стоит здесь на машинах с пивом и громкой музыкой. Эти девочки не стриптиз танцуют, а спортом занимаются. Это не кладбище, а доступная площадка для всех.

- Для молодёжи то, что надо. Энергию есть куда девать.

- Пить и мусорить на смотровой площадке – это норма, а провести тренировку что – экстраординарное?

- Девочки просто супер молодцы, получают от жизни только положительные эмоции и дарят их людям. Не каждый способен встать с дивана и начать заниматься. Такие воодушевляющие видео подталкивают многих людей к спорту и к вере в самого себя.

- Все одеты. На свежем воздухе привлекли внимание прохожих к здоровому образу жизни. К очень эффективному и эффектному виду фитнеса. Но диванным воякам вряд ли это понять. Что там было осквернено и чем? Одетыми людьми, занимающимися фитнесом?