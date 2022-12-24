Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева из школы «Ангелы Плющенко» в нежном образе вышла на лед чемпионата России по фигурному катанию. Накануне она показала очень эмоциональную программу с интересными хореографическими решениями. Все заявленные прыжки она выполнила чистенько, но досадно ошиблась на дорожке шагов, что немного смазало её красивое выступление.

24 декабря же Муравьева показала классическую историю «Ромео и Джульетта», заявив на произвольную программу четверной тулуп в каскаде с тройным акселем, несколько тройных прыжков, причем тройной флип будет выполняться в каскаде с двойным и четверным акселем.

Программа Муравьевой началась с серьезного контраста в музыке – нежность, спокойствие и дерзкие мотивы. Практически сразу Соня ухошла в тройной аксель, но упала, не удержавшись на приземлении. Через несколько секунд она реабилитировалась, чистенько выполнив этот прыжок.

Ритмичная, завораживающая программа, заставляющая наблюдать за каждым движением – красивая хореография, интересные решения. Дорожки, переходы, прокаты… Но после фурора Валиевой выступать довольно сложно, публика, перенасытившись эмоциями, уже так не воспринимает Муравьеву, как хотелось бы. Но Соня старалась изо всех сил.

Финальная точка, овации. Плющенко улыбается, а Соня корит себя за свой тройной аксель. Хотя она его выполняет на автоматизме, на прыжковом чемпионате, к примеру, прыгала 10 раз подряд.

Несмотря на неудачу, Муравьева собралась и докатала чистенько.

- Ничего, ты молодец, хорошо, психологически сложно было, но это хорошая школа, - поддерживает Муравьеву Евгений Плющенко.

- Не очень довольна прокатом. Сыграло волнение. Я откатала чисто, о лидерстве речи быть не может без чистого проката. Подарили болельщики именную куклу "Софью", мне очень приятно, - рассказала после проката Софья.

Балл за программу 156,10, а общий – 235,96.

По итогам прокатов Софья Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.