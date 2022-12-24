Двенадцатилетний школьник из Сосновоборска Яков Костенич лично рассказал Владимиру Путину о своем стартапе

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Двенадцатилетний школьник из Сосновобрска, Красноярский край, Яков Костенич встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает правительство региона, встреча прошла в рамках исторического съезда Российского движения детей (РДД) и молодёжи «Движение первых».

Яков смог рассказать президенту не только о своих успехах в учебе и спорте, но и о своем стартапе: изготовление 3D моделей автомобилей, вертолетов, военной техники из дерева.

- Это была мечта. Кто-то за всю жизнь ни разу не видел Президента вживую, а мне всего 12 лет, и я уже пообщался с ним лично. Я рассказал про мое участие и победу в конкурсе «Большая перемена», рассказал про свой стартап – изготовление 3D моделей автомобилей, вертолетов, военной техники из дерева. Рассказал о том, что уже 6 лет занимаюсь лыжными гонками, так же играю на гитаре и рисую. Когда я начал с ним общаться понял, что это, безусловно, волнительно и ответственно, но не страшно», – поделился впечатлениями Яков Костенич.

Участниками съезда стали более 3000 детей с 89 регионов страны. Перед ними стояла важная задача: выбрать название движения, его миссию, ценности, и направления деятельности. В делегацию Красноярского края вошли 12 самых активных ребят, которые на протяжении 2022 года участвовали в конкурсах и акциях от РДД.