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Общество24 декабря 2022 3:48

Цена жизни – 35 спасенных сослуживцев: красноярский военный Сергей Нечаев погиб на Украине во время СВО

Красноярский военный Сергей Нечаев погиб на Украине, спасая 35 сослуживцев
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Сергей Нечаев Фото: газета "Вперед"

Сергей Нечаев Фото: газета "Вперед"

На Украине во время специальной военной операции погиб 35-летний военный из Красноярска Сергей Нечаев. Как сообщает газета «Вперед», мужчина отслужил в войсках ПВО 15 лет по контракту, а когда пришло время – отправился участвовать в СВО.

Нечаев родился в 1987 году в Бурятии – там он жил и в юношеские годы. Как отмечают родные и знакомые, все детство он был спокойным, хорошим мальчиком, ему легко давалась учеба.

После 9 класса Сергей поступил в инженерно-педагогический колледж, а затем в красноярский педуниверситет. После учебы остался в краевой столице – отслужил в армии, заключил контракт с войсками ПВО, женился и завел двоих детей.

Отправился на СВО защищать ДНР и ЛНР. 21 сентября прапорщик Нечаев во время боевых действий спас 35 сослуживцев. Но сам выбраться не сумел.

Сергея Нечаева похоронили в Красноярске на Шинном кладбище. Указом президента России, за проявленные мужество и героизм в ходе проведения спецоперации, награждён Орденом Мужества посмертно.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ