«Вот моя Надя, внуки и правнуки»: красноярские полицейские нашли племянника жительницы ДНР спустя полвека расставания

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Удивительно трогательная история произошла во время служебной командировки красноярских полицейских на территории ДНР. Сотрудники помогли отыскать семью местной жительнице, рассказали в ГУ МВД по региону.

72-летняя Евгения Михайловна пришла в миграционное подразделение с заявлением на получение российского паспорта. В разговоре выяснилось, что родилась женщина в поселке Ужур Красноярского края. Где-то там до сих пор остался ее племянник, которого Евгения Михайловна не видела уже 50 лет.

Полицейские решили помочь и совершить небольшое новогоднее чудо – с помощью коллег они нашли мужчину и позвонили ему. Новость о том, что его разыскивает родная тетя, стала подарком и для Юрия Геннадьевича и всей его большой семьи.

В день, когда Евгения Михайловна пришла получать паспорт, полицейские рассказали ей о том, что племянник нашелся, и дали ей телефон для звонка. Родственники обменялись последними новостями: Юрий Геннадьевич познакомил тетю с женой Надей, внуками и правнуками, а женщина рассказала о своих планах на будущее.

- Болею пока, тазобедренная кость поизносилась. Сейчас вот буду получать российский паспорт, а потом еще не решила, может быть в наш город-побратим, Самару, - поделилась новостями женщина.

После разговора и вручения документа Евгения Михайловна поблагодарила полицейских и заверила их, что теперь точно не потеряет связь с родным человеком.