Ачинский драматический театр взял на работу месячного котенка

Фото: Ачинский драматический театр

В Ачинском драматическом театре на сцене дебютировал милый и весьма юный актер – белоснежный котенок. Чтобы найти идеального кандидата на роль в спектакле «Первая любовь», в театре даже устроили «котопробы».

К кандидатам предъявляли всего несколько критериев: это должно быть животное до полугода, здоровое и без боязни сцены.

Кошек на кастинг приносили не только домашних. Помочь с поисками согласился приют для животных «Доброе сердце». Первому кандидату было около 4-х месяцев, однако белоснежная красавица оказалась стеснительной и не смогла вынести громкого сценического шума. Следующая, годовалая трехцветка, тоже отказалась от славы.

Не испугался публики один из трех котят, которых нашли сотрудники приюта в поселке Горный. Он выгодно отличился от своих братьев и уверенно показал себя на сцене.

- Ветеринар подтвердил, что котенок здоров. «Собеседование» с директором тоже прошло успешно – малыш уснул у руководителя на коленях, - рассказали в театре.

Фото: Ачинский драматический театр

Месячный котенок успешно справился со своей ролью и 2 апреля дебютировал на сцене.

В театре отметили, что уже даже решился вопрос с дальнейшим устройством судьбы пушистого актера. Кстати, кошка Муся, которая играла в этом спектакле раньше, тоже нашла свою хозяйку.