Красноярские ученые назвали лягушек полезным источником омега-3

По содержанию омега-3 лягушки могут сравниться с некоторыми видами рыб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские ученые в течении пяти лет изучали лягушек чесночницы и пришли к выводу, что они содержат в себе такое же количество незаменимых жирных кислот омега-3, что и некоторые виды рыб. Таким образом, земноводные являются весьма ценным кормом для животных, которые обитают на суше, сообщает Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.

Незаменимые жирные кислоты семейства омега-3 необходимы для нормального развития живых существ, в том числе и человека. Однако на суше эти вещества находятся в дефиците, так как синтезируются в водных экосистемах. При этом лягушки на стадии личинки развиваются в воде и переносят дефицитные кислоты на сушу. Содержание полезных кислот при этом только увеличивается - примерно в 4 раза.

Эта способность делает лягушек чесночниц высококачественной пищей для тех, кто живет на земле. Их едят змеи, птицы и млекопитающие – однако непонятно, можно ли употреблять лягушек этого вида человеку.

Проведенные учеными из Красноярска, Москвы и Саратова исследования показывают важность сохранения этого вида, так как пойменные водоемы, в которых они нерестятся, находятся под угрозой пересыхания из-за изменения климата.