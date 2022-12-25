Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

В показательных выступлениях участвовали лучшие пять пар в каждом виде соревнований. Но не только. Вместе с лучшими фигуристами страны на лед вышли и красноярцы! У них пока нет титулов и достижений, но то, что в Красноярске формируется своя школа фигурного катания и уже около 1000 детей в крае занимаются этим видом спорта, дает надежду, что когда-нибудь мы увидим этих пока еще малышей на самых ответственных стартах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители оценили одиночников Ярославу Иванову и Романа Шереметьева и команду синхронного катания «Енисей».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, что показали любимые фигуристы публике после завершения самого ответственного в сезоне соревнования, чемпионата России, по итогам которого формируется сборная страны? И почему большинство спортсменов вышли с номерами, которые публика уже видела?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Артем Ковалев (пятое место) выступил с номером под песни Qween - это старая произвольная, с которой фигурист катался два сезона подряд. Зал аплодировал почти всю программу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аделия Петросян выступила тоже с прошлогодней произвольной. И хотя выступление показательное, она не стала убирать четверной прыжок.

Дмитрий Алиев показал номер под песню "Седьмой лепесток". И сам выложился на 200 процентов, и зал зарядил эмоциями – равнодушных не было!

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов показали номер под музыку из фильма "Стиляги". Костюмы, сложные элементы, драматургия – получился маленький спектакль.

Софья Муравьева выступала со старой короткой программой под "Ne me quitte pas". Красивый, насыщенный сложными элементами номер – и очень жаль, что Соне не удалось подняться на пьедестал, а ведь был шанс после короткой программы.

Александр Самарин показал номер в народном стиле под песню "Позови меня тихо по имени". Для создания образа вышел на лед в ярко-красной рубахе.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали номер под "Сансару".

Туктамышевой можно уже не делать ничего. Достаточно выйти – и зал взрывается и кричит «Лиза, ты лучшая!». И правда, лучшая. Не поспоришь! В этот раз зажгла под Freedom в исполнении Бейонсе.

Петр Гуменник выступил под "Лунную сонату". Набрав одинаковое количество баллов с Евгением Семененко, а такое на чемпионатах России случилось впервые, Петр все же стал вторым. Перевесил результат Семененко в произвольной программе. Но публику не обманешь, его встречали как чемпиона!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов зажгли зал в прямом смысле. Под их номер Happy New Year зал разделился: одни зажгли фонарики, другие аплодировали.

Кстати, Happy New Year зрители услышали целых три раза — под нее катались бронзовые призеры в танцах Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, а еще она звучала в финале выступлений.

Камила Валиева оказалась вне конкуренции. Ее номер под музыку из сериала "Уэнсдэй" произвел фурор. Такую Камилу мы еще не знали! Продумано в этом номере абсолютно все – от прически до каждого движения. А китайские фанаты передали любимой фигуристке букет!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Семененко вышел с показательным номером в стиле K-pop. Чемпиона встречали как чемпиона!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали настоящее чемпионское катание на счастливом для себя красноярском льду! Дважды чемпионы России и дважды – в Красноярске!

Софья Акатьева вышла в образе Мулан - такой ее впервые увидели в Красноярске в Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Тогда она выиграла. Выиграла и свой первый взрослый чемпионат.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, показательные выступления получились зрелищными и яркими, но почти все это публика уже видела. А дело в том, что в этом сезоне, пытаясь чем-то компенсировать отсутствие международных стартов, Федерация фигурного катания на коньках предлагает новые форматы соревнований. Так, накануне чемпионата России прошел чемпионат по прыжкам и фигуристам он понравился и показался интересным.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна задумка Федерация - соревнования показательных. И там нельзя исполнять то, что публика уже видела. Поэтому все свои сюрпризы спортсмены берегут для этого турнира. И хотя правила еще не опубликованы, понятно, что будут и новые костюмы, и новые образы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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