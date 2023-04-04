Легенды мирового и отечественного хоккея провели благотворительный матч в Норильске. Фото: Евгений Тумашов

В Норильске побывал цвет мирового и отечественного хоккея – 15 олимпийских чемпионов разных лет прилетели на Таймыр, чтобы сыграть в благотворительном «Матче звезд» с местной командой, состоящей из сотрудников различных подразделений компании «Норникель». Это мероприятие уже стало доброй традицией, за все время лишь единожды, на пике пандемии, пришлось отменить встречу. В этом году она прошла в шестой раз, на лед вышли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Александр Могильный и другие. «В таком составе вы нас не увидите нигде, даже в Москве. А вот сегодня к вам, в Норильск, мы приехали», - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов.

Звездам пришлось нелегко

Матчи в Заполярье всегда проходят в упорной борьбе, но в этот раз встреча получилась особенно интригующей. Увидеть ее вживую смогли две тысячи человек, собравшихся во дворце спорта «Арктика». А также десятки тысяч любителей хоккея по всей стране. Прямую трансляцию игры на канале «Хоккейный» вел оператор «Триколор» и телеканал «Северный город». Так что мы отметим лишь ключевые моменты.

Сейчас отдам пас. Фото: Евгений Тумашов

В первом периоде Виталий Прохоров, Роман Ильин и Алексей Жамнов вывели звездных гостей вперед 3:0. Но затем вратарь норильчан – директор транспортной компании Денис Зиновьев сделал несколько невероятных сейвов и отразил буллит в исполнении Вячеслава Фетисова. Ах, этот Зиновьев! Ведь именно он в прошлом году не позволил Виталию Прохорову забить штрафной бросок. Норильчане успели накидать в ворота соперника три шайбы и на перерыв команды ушли со счетом 3:3.

Второй период отметился филигранными передачами Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова Александру Могильному. Звезды уверенно вели, счет был 7:4 в их пользу. Наконец свое веское слово сказал Николай Уткин – руководитель Норильского дивизиона, старший вице-президент. Его гол стал началом погони – и к середине третьего периода счет сравнялся 7:7. Завершился ледовый бой результатом 9:8 в пользу звезд. На что главный тренер Сборной России Алексей Жамнов отметил: Норильская команда играет намного лучше уже, чем в прошлый раз. Ребята серьезно добавили, это видно.

На ледовом поле явно кто-то мешается. Фото: Евгений Тумашов

- Класс звездной команды очевиден. Но и у нас получилось показать игру, достойную Норильска. Сегодня у нас есть мини-футбол, за который мы очень болеем, но и действительно возрождается хоккей. И вдвойне приятно, что мы строим в городе новые арены. Президент компании Владимир Потанин слышит норильчан и очень много делает для спорта – в рамках реновации возводятся не только жилые дома и социальные объекты, но и спортивные, - прокомментировал Николай Уткин.

Звезды отдыхают между периодами. Фото: Евгений Тумашов

Спорт – детям

Повторимся, что встречи с легендами российского хоккея носят благотворительный характер. Вот и на сей раз пригласительные билеты на звездный матч были реализованы в обмен на добровольные пожертвования. Собранная сумма составила 1,3 миллиона рублей. Организаторы спортивного мероприятия увеличили ее до 6 миллионов рублей. Эти средства по традиции будут направлены на финансирование хоккейных школ Норильска и Дудинки. А общая сумма помощи за счет пожертвований составила за шесть лет 22 миллиона рублей.

Однако деньги – деньгами, а от встречи с потенциальными чемпионами, которым сегодня всего по 10 - 16 лет, звезды всегда рады пообщаться. И сделали это до большой игры. Дважды олимпийский чемпион Игорь Ларионов вместе с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым поработали с ребятами, сыграли в матче детских команд. Легендарный центровой признается:

- Когда мы были маленькими и осваивали хоккей, у нас не было обучающих систем. А сейчас мы получаем удовольствие, видя, как мальчишки играют вдохновенно, творчески. Важно дать парням надежду на то, что они могут стать лучше, что у них есть шанс.

Памятный снимок с легендами. Фото: Евгений Тумашов

Кстати, популярный блогер Vobon тяготеет к хоккею, не мог пропустить возможности побывать на встрече с юными спортсменами.

- Сумасшедший темп, - одобрительно оценил он и рассыпался в комплиментах к Норильску. – Я вот сегодня посмотрел в окно, метет, пурга, снег, вчера ехали вечером сугробы вот такие. И это Норильск, это действительно Норильск. Я его узнаю».

Президент "Норникеля" Владимир Потанин никогда не пропускает хоккейные события. Фото: Евгений Тумашов

Да будут профи

По итогам благотворительного матча президент компании Владимир Потанин сообщил:

- Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да. Спасибо.

Теперь назад дороги нет, ведь однозначно, что эти слова – хорошо и давно обдуманное решение. С появлением профессиональной команды развитие хоккея в Норильске получит новый сильнейший импульс. В первую очередь это касается собственной школы детско-юношеского хоккея.

Сборная Норильска. Фото: Евгений Тумашов

Дворец спорта «Арктика», где проходят хоккейные баталии, превосходен. Но его недостаточно для удовлетворения потребностей норильчан. Однако этот вопрос уже решается, процесс запущен: в феврале этого года начались работы по строительству новой арены. Это будет многофункциональный Ледовый дворец вместимостью 2,5 тысячи зрителей. Его должны сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Новость о профессиональной команде, конечно, взбодрила многих. Легенды хоккея тут же подхватили: а чем они могут в этом помочь? Например, составлять методические пособия, учить детских тренеров. Они за любое начинание.

Первую шайбу вбрасывает глава Норильска Дмитрий Карасев. Фото: Евгений Тумашов

Не хоккеем единым

Что делают большинство гостей, когда прилетают в Норильск? Только не сидят в гостинице, напротив – используют каждую свободную минуту. Вот и олимпийский чемпион Андрей Коваленко вместе со знаменитым комментатором Денисом Казанским попробовали себя в роли шеф-поваров в кулинарном шоу «Вкус победы». Причем это было до матча. Андрей Коваленко признался, что давно знаком с северной кухней. Распробовал для себя сырую рыбу и оленину. Поэтому намерен сделать марш-бросок в местные магазины, чтобы привезти домой семье северных деликатесов.

Валерий Каменский, Владимир Мышкин и Ирек Гимаев приняли участие в интеллектуальной викторине «Что? Где? Хоккей!». А еще легенды хоккея получили возможность побывать на карьере «Медвежий ручей». Это огромный по размерам и впечатляющий своими видами амфитеатр. Убедились в очередной раз, что лучше один раз посмотреть своими глазами, чем на видео в интернете.

- Хочу поблагодарить компанию «Норникель» за поддержку хоккея и ветеранов сборной страны. Нам очень понравился матч, атмосфера на трибунах, прием. И до встречи в следующем году! - сказал по итогам визита Алексей Касатонов.

На кулинарном шоу "Вкус победы. Фото: Евгений Тумашов

«Приеду еще»

У Вячеслава Фетисова было две причины прилететь в Норильск. У него с этим городом давние, если можно так сказать, близкие и деловые отношения. Он является послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде. Зона его интересов – происходящие в Норильске перемены, реализации планов социально-экономического развития и все, что напрямую связано с экологией региона.

- Я прилетел на день раньше ребят, чтобы проехаться по социальным объектам города. Сейчас такое время, когда можно найти много извинений и не исполнять то, что было обещано людям. Однако хочу сказать слова благодарности Владимиру Потанину за то, что он держит слово. За те несколько месяцев, что меня не было, многое произошло, изменения к лучшему. Я посетил храм, построенный в Талнахе. Побывал на стройплощадке будущей поликлиники, которая наверняка будет лучшей в арктической зоне планеты. Школа, которая будет давать особое образование детям. Для них это все будет бесплатно. Строится жилье. Самые теплые слова благодарности – жителям, которые в непростых условиях трудятся, делают все возможное, чтобы город стал чистым. Я уверен, уже как посол доброй воли, что в ближайшее время Норильск станет самым чистым городом в Арктике.