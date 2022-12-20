Накрываем многонациональный новогодний стол: вместо селедки под шубой – сельдь по-кашубски!

Фото: Дом дружбы народов «Родина»

Кроме коренных малочисленных народов Севера – долган, эвенков, ненцев, кетов, нганасан, селькупов, энцев, все остальные – пришлые. И появились они в нашем крае в разное время и по разным причинам. Первыми были русские, они и до сих пор самые многочисленные, около 90% всего населения края.

Основной поток, причем, добровольный, случился в период Столыпинской аграрной реформы, когда в Енисейскую губернию потянулись тысячи переселенцев разных национальностей. Именно тогда татары, эстонцы, латыши и многие другие народы основали свои национальные поселения, которые есть и сейчас.

В итоге сибирский край стал многонациональным, и у нас много национальных праздников, которые отмечаются всем миром. Есть идеи и для новогоднего стола!

Закуска – польская

Селедку под шубой, неизменный атрибут новогоднего стола, в этом году попробуйте заменить сельдью по-кашубски! Для этого блюда понадобятся:

- сельдь слабосоленая – 4 шт

- лук – 600 гр

- помидоры в томате – 300 гр

- чернослив – 150 гр

- изюм – 100 гр

- горчица зернами – 1-2 ст. л.

- душистый перец – 4-5 горошин

- лавровый лист – 2 шт.

- можжевельник – 5-6 ягод

- уксус – 2-3 ст. л. (по вкусу)

- сахар (добавить по вкусу)

- майоран – 2 ст. л.

- соль, перец, растительное масло.

Сельдь по-кашубски. Фото: Дом дружбы народов «Родина»

Чернослив нарезать на кусочки, изюм промыть и замочить для набухания, помидоры нарезать кубиком, лук нарезать полукольцами.

Филе сельди порезать на равномерные небольшие кусочки.

В большом количестве растительного масла обжарить лук до прозрачности. К луку добавить изюм и чернослив, накрыть крышкой и потушить на малом огне 15 минут.

Добавить помидоры. Посолить, добавить перец, лавровый лист, душистый перец, можжевельник. Дать потушиться пару минут, добавить уксус, горчицу, сахар.

Если соус густой - долить воды, поправить на соль, сахар, кислоту.

В конце готовки добавить майоран, прогреть и отставить остывать.

В емкость на дно выложить слой остывшего соуса, слой сельди, слой соуса и т. д. Последним слоем будет соус. И поставить в холодильник на день-два – это еще один плюс этого блюда, его можно приготовить заранее!

О нюансах приготовления сельди по-кашубски рассказывает заместитель президента польской национально-культурной автономии «Полонез» Олеся Чубарова:

- Чаще всего в рецептах указывают слабосоленую сельдь, но лучше взять филе сырой сельди, нарезать небольшими кусочками и залить горячим маринадом на 2-3 часа. Если вы не найдете ягоды можжевельника, можно обойтись и без них. Сельдь по-кашубски – это очень популярное блюдо, мы его презентуем на всех праздниках! Необычное сочетание рыбы, чернослива, изюма и томатов нравится всем без исключения! С 24 на 25 декабря, в ночь перед католическим Рождеством, это постное блюдо обязательно будет на столах! В Новый год поляки чаще выбирают мясные блюда.

Пирог – чувашский

Хуплу – традиционный чувашский пирог, для которого понадобятся:

- мука пшеничная – 700 гр

- молоко – 350 мл

- яйцо – 2 шт.

- сахар – 1 ст. л.

- соль – 1 ч. Л.

- масло растительное – 3 ст. л.

- дрожжи сухие – 7 гр.

Для начинки:

- свинина/баранина/говядина/птица – 500 гр

- картофель – 500 гр

- лук – 2 шт.

- перец черный молотый

- соль.

Хуплу. Фото: Дом дружбы народов «Родина»

Сначала готовим тесто: в подогретое молоко добавляем дрожжи, сахар, две ложки муки, перемешиваем и ждем пока не появится пена (минут 15). Потом добавляем взбитое яйцо и начинаем вводить просеянную муку.

Подсыпаем муку и мешаем до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам.

Полученное тесто накрываем и ставим в теплое место на 1 час.

Для начинки картошку и мясо нарезаем небольшими кубиками, лук режем мелко. Всё кладем в миску, солим, перчим.

Поднявшееся тесто делим на две неравные части и «собираем» пирог.

Больший кусок теста раскатываем в круг толщиной примерно 5 мм укладываем в смазанную форму. Далее выкладываем начинку до самых краев формы. Меньший кусок теста нужно раскатать в круг и накрыть пирог сверху.

Защипать края как можно красивее, в центре сделать отверстие.

Смазываем пирог яичным желтком, даем отстояться 15-20 минут и отправляем в духовку (нужно заранее разогреть до 150 градусов) на 1 час.

Готовому пирогу даем настояться еще час.

Если начинка кажется суховатой, нужно влить через круглое отверстие по центру 2-3 столовые ложки воды или бульона и отправить пирог обратно в духовку доготавливаться.

- Хуплу готовят в самых торжественных случаях, для дорогих гостей, на свадьбу, на Новый год, - рассказывает президент Чувашской национально-культурной автономии Геннадий Храмов. – Традиционный рецепт – это тесто и мясо, но со временем начали добавлять сначала крупу, потом и картофель. Хуплу переводится как закрытый, за столом его открывает старший, и всем раздает. Его едят даже не как пирог, а как горячее блюдо. Особенно хорош хуплу из русской печки, моя бабушка делала его в большой глиняной чашке. Это очень вкусно, если правильно сделано! Вот, рассказываю вам, и слюнки побежали.

Горячее – эстонское и грузинское

Мульгикапсад – самое известное эстонское блюдо. Ее обязательно подают на рождественский и новогодний стол.

Эстонский мульгикапсад можно приготовить заранее, его вкус, как и многих других блюд с квашеной капустой, раскрывается на следующий день, при разогреве.

Вам понадобится:

- свинина (мякоть) – 1 кг

- квашеная капуста – 1 кг

- перловая крупа - 300 гр

- можжевеловые ягоды – 5 гр

- растительное масло – 50 мл

- соль по вкусу.

Перловую крупу замочить с вечера, утром промыть, залить горячей водой, довести до кипения и кипятить 10 минут, после чего воду слить.

Свинину порезать средним кубиком, обжарить до золотистой корочки. Помимо сырой свинины можно добавлять в блюдо варено-копченую грудинку, сыровяленый бекон.

В большую посудину выкладывается слоями: слой мяса, слой перловки, слой квашеной капусты, сверху приправить толчеными ягодами можжевельника, соль добавлять умеренно, ориентируясь на просоленность капусты. Сдобрить растительным маслом и запекать в духовом шкафу при температуре 160-180 градусов два-два с половиной часа.

- Мульгикапсад я готовлю на Рождество, но немного по-другому, - рассказывает председатель Эстонской национально-культурной автономии «ЭЭСТИ» Вера Ойнец. Один слой свинины, затем квашенная капуста и слой перловки, все это заливаю водой и не перемешиваю до запаха готовой капусты, потом перемешиваю, солю и добавляю лук, стоит минут 30-40 и потом готово. Также на Рождество традиционно подают кровяные колбаски с маринованной тыквой и холодец, готовят салат «Росолье» - это похоже на винегрет, но без капусты, зато с сельдью и яблоками и заправляют его сметаной, также печем пипаркокк, традиционный рождественский и новогодний пирог.

Еще один вариант горячего блюда для новогоднего стола – оджахури. Основные ингредиенты этого грузинского блюда - мясо и картофель. Рецептов много, в него добавляют и грибы, и баклажаны, меняют сорта мяса. Неизменным остается только соотношение мяса к картошке 1:1 и сам принцип приготовления.

Берем по 600 гр картофеля и мяса, кроме них понадобятся:

- томаты – 300 гр

- чеснок – несколько зубчиков

- лук – 2 шт.

- аджика, любая зелень, растительное масло, соль.

Мясо нарезать кубиками и обжарить на растительном масле.

Очищенный лук нарезать полукольцами и добавить к мясу на сковороду, посолить и жарить до мягкости лука.

Картофель нарезать дольками, его отдельно обжарить во фритюре.

Обжаренный картофель переложить в сковороду к мясу и луку, также добавить измельченный чеснок и рубленую зелень, аджику, перемешать.

Отдельно на сильном огне обжарить помидоры, нарезанные дольками, и добавить к мясу и картофелю. Затем снять сковороду с огня, накрыть крышкой и дать оджахури настояться 10 минут. Подают оджахури в той же посуде, в которой оно готовилось.

Десерт- немецкий и азиатский

Кухен – открытый песочный пирог с начинкой очень популярен в Германии, его готовят как по особым праздникам, так и в будни. Отличительная черта лакомства – тертая посыпка сверху, именуемая в Германии ривелем или штрейзелем. Рецептов такого пирога много, как и начинок. Вот, например, один из них:

- мука – 300 гр

- сливочное масло – 200 гр

- сахар – 100 гр

- ванильный сахар

- яйцо – 1 шт.

- щепотка соли

- яблоки – 4 шт.

- корица

- сахарная пудра.

Для штрейзеля:

- масло сливочное – 125 гр

- мука – 1 стакан

- сахар – 0,5 стакана.

Для намазки:

- сметана – 2 ст. л.

- яйцо – 1 шт.

- сахар – 2 ст. л.

- соль, сода, немного муки.

Смешать муку, сливочное масло, сахар, яйцо и соль до получения гладкого теста, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник.

Яблоки натереть на крупной терке, добавить сахар (по вкусу) и корицу.

Раскатать тесто (примерно две трети), выстелить дно и борта формы, выложить начинку. Сверху накрыть оставшимся раскатанным тестом и хорошо защипать.

Сделать намазку: смешать яйцо и сметану, добавить соль, соду и сахар и постепенно добавлять муку, чтобы получилась консистенция сметаны.

Приготовить штрейзель: замороженный кусочек масла натереть на терке, перетереть с мукой и сахаром для получения крошки.

Рассыпать штрейзель равномерным слоем по пирогу. Можно посыпать дополнительно сахаром.

Выпекать при 170 градусах примерно 45 минут. Охладить, посыпать сахарной пудрой.

Еще один вариант десерта, баурсак. Блюдо из тех, чье происхождение невозможно узнать. Более десятка различных народов испокон веков готовят эти вкусные пончики по праздникам, и не только. Например, у татар и башкир баурсаки принято готовить на свадьбу.

Существует множество названий этого блюда, способов и рецептов приготовления, и одним из них мы с вами поделимся.

Что нам понадобится:

- кефир - 1 стакан

- яйцо - 1 шт.

- дрожжи сухие - 10 гр.

- мука - 3 стакана

- сахар - 1 ч. .

- масло растительное - 1 ст. л. (для теста)

- вода - 1/2 стакана

- соль - 1 ч. л.

- масло растительное - для фритюра.

Нужно подогреть кефир до теплого состояния, около 40 градусов, но ни в коем случае не даем закипать и подгорать.

Как только кефир нагрелся, добавляем в него сухие дрожжи и тщательно перемешиваем, затем добавляем сахар. Перемешиваем и оставляем тесто «бродить» на 20 минут.

В другую миску с просеянной мукой разбиваем яйцо, а после того как кефир простоял 20 минут, добавляем его к муке. Замешиваем всю эту массу в твердое тесто. К нему добавляем соль, растворенную в воде, и одну столовую ложку масла.

При получении твердого теста накрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут. После этого обминаем тесто, и оставляем еще на 30 минут. Потом делим тесто на одинаковые шарики среднего размера (не стоит делать их большими, так как при жарке они увеличатся), и держим еще 20 минут под полотенцем перед тем как их отправить во фритюр.

Затем хорошо нагреваем растительное масло во фритюрнице или в сковороде и обжариваем пончики до золотистой корочки.

Готовые баурсаки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

- Новогодний стол мы готовим как и все, мы же в России живем! В этом году, например, будет кролик, – говорит председатель татарской национально-культурной автономии «Яр» Вагиз Файзуллин. – Но будут и наши традиционные блюда. Праздничный баурсак, или более распространенный у татар чак-чак, или сытный бэлиш, который все знают как беляш. Только это очень большой беляш, на целую сковороду!

Кстати

За строганиной – на север!

Конечно же, нельзя забыть о главном блюде северных народов. Казалось бы, все просто: настрогать мороженую рыбу и макать в соль с перцем в соотношении 1:1 или в какие-либо современные соусы. Но не все так просто!!

Строганина. Фото: Дом дружбы народов «Родина»

Вкусная строганина получается только из жирной рыбы: чир, муксун, нельма, пыжьян, северный омуль, осетр.

На вкус блюда влияет и заморозка – тут целая технология! Чересчур промороженная рыба раскрошится даже под самым острым ножом, недомороженная будет невкусной.

Стружку можно нарезать или по всей длине рыбы от хвоста до головы, или по 10-15 см, в кольцо или полукольцо.

Строганина. Фото: Дом дружбы народов «Родина»

Все это – и рыбу, безопасную и вкусную, и умельцев по ее приготовлению, можно найти только на Севере!