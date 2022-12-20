Железо, кварц, золото: где в Красноярске можно увидеть настоящие сокровища

Экскурсия в обновленном выставочном зале

Кто в детстве не собирал красивые блестящие камешки в надежде, что попадется тот самый, драгоценный? Если ваша коллекция не сохранилась, всегда можно прийти в Музей геологии Средней Сибири в Красноярске и посмотреть на редкие экспонаты.

– В нашем музее хранятся материалы, наработанные за всю историю геологических работ на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии. Более 30 тысяч единиц хранения – минералов, горных пород, руд и других образцов. По ним можно изучать историю, – рассказывает начальник отдела учета и хранения коллекционного фонда Музея геологии Средней Сибири Татьяна Юрьева.

Здание музея - памятник архитектуры

Здание музея на пр. Мира, 37 тоже историческое – памятник архитектуры. Трехэтажный корпус епархиального училища возвели в 1910 году по проекту архитектора Владимира Соколовского. В Красноярске он спроектировал и построил более 50 различных зданий, среди которых доходный дом на ул. Ленина (сейчас Красноярский почтамт), Храм Преображения Господня (Органный зал). Фасад епархиального училища, а сейчас музея геологии, выполнен в псевдорусском стиле – со множеством различных деталей. Одной из особенностей проектов зданий Соколовского стали парадные лестницы с чугунными перилами. Есть такая и в музее.

Парадная лестница с чугунными перилами есть и в музее геологии

Экспонатам нужна «оправа»

В 2015 году здесь начался масштабный капитальный ремонт. В здании заменили перекрытия, отремонтировали помещения – кабинеты, просторные залы, коридоры. Но с выставочными витринами сложилась трудная ситуация. А ведь каждому экспонату нужна достойная «оправа», чтобы можно было его рассмотреть. Большую часть старых витрин – еще 60-х годов прошлого века – использовать было невозможно: от времени, от тяжести образцов они пришли в негодность. Что-то приобрели за счет самой организации. Что-то смогли отреставрировать сотрудники музея своими силами – ремонтировали, шлифовали…

– Здание музея – памятник регионального значения. Это значит, что он должен содержаться в достойном виде в соответствии с установленными требованиями, – поясняет Иван Сергеев, руководитель Красноярского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». – Во время капитальных работ здесь отремонтировали буквально все: фундамент, стены, перекрытия межэтажные и чердачные, полностью менялась стропильная система, крыша. Конечно же, весь коллекционный фонд нам пришлось эвакуировать. Коллекцию разместили в надежном месте. После ремонта нужно было восстанавливать экспозиции, но для этого нужны витрины. Мы стали обращаться за помощью. И на нашу просьбу откликнулась золотодобывающая компания «Полюс». Наверное, это неслучайно, потому что компания не только флагман золотодобычи в нашей стране, но и входит в пятерку мировых компаний. И теперь результат нашего сотрудничества можно увидеть в одном из залов. Мы очень благодарны «Полюсу», с их помощью музей возрождается.

Образцы кварца в новой витрине

Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Полюс Красноярск» рассказал, что в этом году компания придала новый импульс развитию геологического направления в Красноярске. «Для компании геология – одна из основополагающих дисциплин, а геолог – ключевая профессия. Цель команды «Полюса» - сделать геологические образовательные проекты привлекательными, а геологические специальности престижными».

«Полюс» обновил более 20 витрин, где разместилось сразу боле 700 уникальных экспонатов. Многие из них находились в фондах музея долгие годы. Кстати, это не единственный «геологический» проект «Полюса». В этом году компания приняла участие в обновлении Сквера геологов, который находится в самом центре Красноярска. Осенью в новом общественном пространстве появился памятник геологам с входной группой, лавочки, клумбы, современное освещение. А в Музее геологии центральной Сибири GEOS открылась выставка о золотодобыче – совместный проект Московского Политехнического музея и «Полюса», рассказывающий о происхождении ценного металла, его роли в развитии человечества, использовании в современных технологиях, суровом быте сибирских золотодобытчиков прошлого и новейших решениях, которые применяются в золотодобывающей отрасли сегодня.

Обломок метеорита

Уникальные образцы

– Вот здесь у нас экспозиция по геммологии – представлены ювелирные и поделочные камни. А здесь минералогический зал, – Татьяна Юрьева проводит для нас экскурсию и рассказывает о самых интересных экспонатах. – Минералогия для геологов и всех интересующихся этой темой – азбука. Свойства полезных ископаемых, как образуются месторождения, как и где их искать…

В минералогическом зале пока представлено 774 образца. Каменный материал достаточно сложный объект для демонстрации. Новые белые витрины выложены зеленым сукном, чтобы экспонаты на его фоне не терялись.

Самородное железо

– Смотрите: вот невзрачный камень черного цвета, с небольшой отполированной частью. Это уникальный экспонат – самородное железо, в природе встречается очень редко. Образец с севера нашего края, с плато Путорана. Именно там были найдены небольшие объекты самородного железа. А это – образец метеорита: можно сравнить железо природное, земное и космическое. В следующей витрине представлены минералы, которые состоят из одного химического элемента. Вот образцы самородной меди – самый большой наш образец, дендрит (то есть камень древовидной структуры) был найден на севере в районе Игарки на берегу Енисея. Есть и образец россыпного золота. Или вот кварц – многие в руках держали камешки кварца, полупрозрачные, белые или серые. Коллекционеры и ученые ценят образцы кристаллов кварца. В природе встречаются довольно крупные, длиной в несколько метров. У нас представлены не самые крупные, но очень красивой формы. Недалеко от Красноярска, если ехать в сторону Зеленогорска, есть месторождение Усть-Баргинское, именно оттуда наши коллекционные образцы кристаллического кварца…

Самородная медь

По залам музея можно ходить бесконечно, ведь за каждым экспонатом своя удивительная история.

Россыпное золото

КОНКРЕТНО

В Музее геологии Средней Сибири (пр. Мира, дом 37) доступны для просмотра экспозиции «История музея», «Археология», «Геммология» и «Карст». Полюбоваться и узнать больше о природных сокровищах можно в будние дни: в понедельник - четверг с 8.00 до 16.15, в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Предварительная запись на экскурсии по тел. 8-(391)227-62-62.

Фотографии предоставлены компанией «Полюс»