Бусинки глаз смотрели прямо в душу: в Красноярске отложили снос старого здания из-за поселившихся под крышей бельчат

В Красноярске храбрая белка-мама остановила снос старого здания Фото: Мария ЛЕНЦ

Крохотная востроносая мордочка показалась в тесном темном пространстве между кирпичами и шифером. Бусинки глаз глядят с тревогой на людей, не мигая. Уши с кисточками. А сердечко-то колотится: белка привыкла к людям, их в парке всегда много – ходят по аллеям, шумят, суетятся. Но сейчас люди подошли к ее сокровенному тайнику – к гнезду, где она несколько недель назад вывела свое потомство. Она смотрит сверху, как люди подставили лестницу и стали подниматься к ней… Успокойся, мамочка, никто твою семью не тронет!

Эта история происходит прямо сейчас в Центральном парке Красноярска. Напомним, что там идет полное преображение территории. Часть строений, согласно плану, нужно снести. В этот список попало и старое административное здание парка. Экоактивисты перед сносом обследовали его и обнаружили беличье гнездо. Что теперь делать? Собрать крохотных бельчат в кучу и переносить в другое место? Нет, это не вариант. Мама может бросить малышей и тогда они погибнут. Да и территория парка ограничена со всех сторон.

Посоветовались и решили: просить строителей повременить со сносом здания, хотя бы на месяц. Сняли видеодоказательство: маму-белку и ворох листьев, в котором укрыты ее малыши. А строители сдались перед рыжим семейством.

– Поскольку экоактивисты точно определили, что бельчата и их родители живут в этом строении, было принято решение о переносе сроков сноса здания. Пока до 15 мая здание точно не будет подвергаться сносу, а дальше мы посмотрим, как белочки будут осваивать новое пространство, - прокомментировала ситуацию Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти РУСАЛа.

Добавим, что компания финансируем реконструкцию и благоустройство Центрального парка – самого старого прогулочного пространства в городе. Он был основан 1828 году как Городской сад на месте дачи первого губернатора Енисейской губернии А. П. Степанова. А какой сосновый парк без белок? Вот и завезли их из городских парков Ленинградской области, тут они адаптировались в Центральном парке. Сейчас популяция насчитывает около 10 особей (это мы еще малышей не посчитали). У них есть имена: Соболек, Уголек, Бусинка… Специально для них компания планирует обустроить специальное пространство под названием Белкоград.

Кстати, в конце 2022 года даже был проведен творческий конкурс детского рисунка «Белкоград – дом для белок в Центральном парке» — мы о нем не раз рассказывали в эфире Радио «Комсомольская правда».

Остается добавить, что РУСАЛ не первый год реализует в Красноярске крупные проекты, направленные на благоустройство любимых горожанами общественных пространств в Исторической части города. Социальные проекты компании инициировал основатель компании Олег Дерипаска.